Fifa 21: ecco tutti i club, le squadre e gli stadi disponibili

Nel gioco non è presente la nostra serie B, ma alcune squadre sono state inserite nella categoria “Resto del mondo”. Nuovi stadi e location, anche per la modalità VOLTA che “sbarca” a Milano

Sono oltre 17 mila i giocatori presenti su Fifa 21, l’ultima simulazione calcistica di Ea Sports sarà disponibile il 9 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e Pc ed entro la fine dell’anno per PlayStation 5 e Xbox serie X. Settecento le squadre, più di 90 gli stadi e 30 i campionati disponibili, che daranno ai giocatori un accesso esclusivo alle più grandi competizioni del mondo. Saranno presenti molti campionati nazionali, tra cui la nostra serie A, la tedesca Bundesliga, l’inglese Premier League e anche la League 1 francese; oltre prestigiose competizioni internazionali per club come UEFA Champions League e la CONMEBOL Libertardores. I videogiocatori potranno utilizzare anche le versioni ufficiali di Inter e Milan, che invece su Pes saranno presenti ma in un’altra veste.