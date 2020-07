Pes 2021, Konami perde le licenze ufficiali di Milan e Inter

A darne notizia è la stessa software house in un comunicato dedicato pubblicato sul sito ufficiale, in cui precisa che il mancato rinnovo delle licenze con FC Internazionale Milano e AC Milan non andrà a influenzare in alcun modo i contenuti dell'ultimo episodio

eFootball Pes 2021, il titolo di simulazione calcistica targato Konami che detiene la licenza ufficiale della competizione, non potrà contare sulle versioni ufficiali di Inter e Milan. A darne notizia è la stessa software house in un comunicato dedicato pubblicato sul sito ufficiale, in cui precisa che il mancato rinnovo delle licenze con FC Internazionale Milano e AC Milan non andrà a influenzare in alcun modo i contenuti dell'ultimo episodio. "Grazie per aver giocato con eFootball Pes 2020 e per il vostro continuo supporto", si legge nella nota. "Il nostro contratto di licenza con FC Internazionale Milano e AC Milan non verrà rinnovato. Ciò però, non avrà alcuna influenza sui giocatori myClub acquisiti che potranno essere comunque utilizzati in gioco”, precisano i rappresentati di Konami, sottolineando che da eFootball Pes 2021 in avanti il team si concentrerà a solidificare le partnership attuali e a crearne di nuove.

L’annuncio di Konami

“L’FC Internazionale Milano è stato un forte sostenitore della serie Pes di eFootball e auguriamo al club il meglio in futuro”, aggiunge Konami, riferendosi alle due squadre di Milano che per diversi anni hanno mantenuto il loro aspetto ufficiale nel suo titolo di simulazione calcistica.

“Andando avanti, continueremo a rafforzare le partnership esistenti e promuovere nuove relazioni al fine di fornire la migliore esperienza di eFootball possibile.

Grazie ancora per il vostro supporto e comprensione", conclude l’azienda.

Probabilmente le versioni ufficiali di Inter e Milan continueranno ad essere disponibili su Fifa 21, l’eterno rivale della simulazione di Konami.

Pes 2021 sarà un DLC? Gli ultimi rumor

Pes 2021 potrebbe essere un DLC dell’edizione 2020 del simulatore calcistico. L’indiscrezione arriva dall'ente di classificazione del governo australiano e in particolare dalla comparsa sul proprio database del marchio "EFOOTBALL PES 2021 SEASON UPDATE”. Stando ad ulteriori rumor, sembra che la richiesta di registrazione sia fatta dalla stessa Konami in data 29 maggio 2020. Tuttavia, ad ora, si tratta solo di indiscrezioni che potranno essere confermate solo dalla stessa software house.