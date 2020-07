Pes 2020, Konami annuncia l'evento online "Uefa Euro 2020"

Gli eventi in programma

Pes 2020, con il nuovo data pack 7.0 arriva il dlc di Euro 2020

Al centro dell’iniziativa c’è il campionato europeo di calcio. Se quello reale è stato posticipato al 2021, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del nuovo coronavirus, il dlc gratuito su Pes 2020 che riguarda la massima competizione continentale dedicata alle nazionali è arrivata da qualche tempo, ed è disponibile per tutti gli appassionati della simulazione calcistica targata Konami. Questo contenuto dedicato agli Europei di calcio, adesso, sarà ancora più avvincente grazie alla presenza di una serie di campagne online, inserite proprio nell’ambito dell’iniziativa estiva legata al titolo. Ecco cosa prevede il programma:

- UEFA EURO 2020 Matchday: dal 13 luglio al 24 agosto

- Special Login Campaign: dal 6 al 27 luglio

- UEFA EURO 2020 Matchday Predict-The-Winner Campaign: Dall’11 agosto

- POTW - UEFA EURO 2020: Da inizio agosto

- National Teams Selection (Featured Players): Dal 6 al 23 luglio

- LEGENDS: European National Teams: dal 9 al 27 luglio

Dai Matchday alle monete myClub

Entrando nel dettaglio, la modalità Matchday prende ispirazione dal calendario degli europei di calcio e include ogni giorno tre particolari “partite del giorno” all’interno delle quali i partecipanti potranno scegliere quale nazionale rappresentare. Per promuovere la partecipazione all’evento online, tra l’altro, Konami ha deciso di organizzare la campagna “Matchday Predict-The-Winner” in cui i giocatori dovranno indovinare i vincitori dei Matchday e ben 100 milioni di monete myClub verranno equamente distribuite tra i vincitori che indovineranno il risultato della finale, che si svolgerà il 23 agosto. POTW - UEFA EURO 2020, l’evento che riguarda i migliori giocatori della settimana, inizierà ad agosto e si baserà sulle prestazioni dei giocatori, proprio nel corso dei Matchday. Special Login Campaign, invece, si svolgerà dal 6 luglio al 27 luglio e permetterà di ricevere un bonus settimanale di 300 monete myClub (per un totale massimo di 900 monete myClub), dal 9 al 27 luglio facendo il login e si potranno ottenere delle leggende degli Europei, in maniera del tutto gratuita.

Le leggende europee

Per quanto riguarda ancora l’evento National Teams Selection, darà modo di giocare con 9 nazionali, 3 ogni settimana, così suddivise: Inghilterra, Olanda, Russia dal 6 al 9 luglio, Belgio, Francia, Italia dal 13 al 16 luglio e Spagna, Germania, Portogallo dal 20 al 23 luglio. Infine, ecco l’evento LEGENDS che include la possibilità di ottenere per la propria squadra alcuni giocatori leggendari che hanno partecipato alle precedenti edizioni degli europei di calcio, iniziativa che ha preso il via già il 2 luglio scorso.