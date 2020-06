Pes 2020, la versione mobile ha superato i 300 mln di download

Per festeggiare questo notevole traguardo, insieme al 25esimo anniversario della serie, Konami ha deciso di proporre una serie di eventi estivi e di ricompense di gioco da non lasciarsi sfuggire

Si prospetta un’estate piena di iniziative e soprattutto di gradite sorprese per gli appassionati di Pes 2020 , la simulazione calcistica di casa Konami che tra l’altro a luglio 2020 festeggerà il suo 25esimo anniversario. Proprio nell’ambito di queste celebrazioni e considerando, come comunicato ufficialmente sul proprio sito , che la versione per dispositivi mobili del gioco ha toccato quota 300 milioni di download in tutto il mondo, gli sviluppatori hanno deciso di proporre una serie da non trascurare di eventi all’interno del gioco.

Juventus e Bayern protagoniste

approfondimento

Pes 2020, con il nuovo data pack 7.0 arriva il dlc di Euro 2020

Si inizia col periodo che va da oggi, 18 giugno 2020 e sino al 25 dello stesso mese, nel quale i fan di Pes 2020 potranno scoprire quale giocatore possono ritrovare nella propria rosa grazie all’agente speciale della serie “Momenti gloriosi”. In questo lasso di tempo saranno la Juventus e il Bayern Monaco i due team interessati, con la possibilità di poter scovare nei pacchetti icone del calcio recente come Pirlo, Nedved e Del Piero per quanto riguarda il club bianconero e Beckenbauer, Rumenigge ed Elber per ciò che concerne invece il team tedesco. E non è tutto perché sempre in questo lasso temporale, accedendo alla modalità “myClub” del gioco si potranno ricevere gli agenti speciali 'Club Selection’ che consentiranno di portare nel proprio team due super campioni del calcio attuale come Paulo Dybala e Philippe Coutinho.

Le altre sorprese della campagna estiva

Ma le sorprese non finiscono e forse sono ancora più interessanti, considerando il periodo successivo, quello che va dal 25 giugno al 2 luglio. In questo caso i giocatori iconici legati alla serie “Momenti gloriosi”, potrebbero arrivare dagli agenti di club prestigiosi come Arsenal, Barcellona e Manchester United. Inoltre, sempre facendo l’accesso nella modalità “myClub” durante la campagna, ogni utente riceverà tre agenti speciali 'Club Selection’ che daranno l’opportunità di poter inserire tre fuoriclasse assoluti del calibro di Mesut Ozil, Lionel Messi e Marcus Rashford. Infine, durante tutto il periodo della campagna estiva, i giocatori avranno la possibilità di ottenere i seguenti premi: un agente "Ambasciatore di Pes" (dal 18 giugno al 5 luglio, doppie monete myClub, Skill Tokens e Position Boosters negli eventi della serie “Matchday” (dal 22 giugno al 5 luglio), doppi Special Trainers nella serie “Tour Events” (dal 22 giugno al 5 luglio) e ancora doppi punti GP nelle serie “Open Challenge” (dal 22 giugno al 5 luglio).