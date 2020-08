Fifa 21, svelati il trailer e le nuove icone per la modalità Fut

Fifa 21 sarà disponibile per PS4, Xbox One e Pc a partire dal 9 ottobre, per poi approdare, non appena usciranno sul mercato, anche sulle console next gen, PlayStation 5 e Xbox series X. Tutti coloro che acquisteranno la Champions Edition e la Ultimate Edition potranno testare la simulazione calcistica di EA già dal 6 ottobre, mentre dal primo di ottobre è previsto un accesso ulteriormente anticipato, riservato agli abbonati ad EA Access. Intanto iniziano sempre di più a delinearsi i contorni di uno dei più attesi titoli in uscita nei prossimi mesi: sono stati pubblicati, per quanto riguarda la modalità Fifa Ultimate Team, il trailer di presentazione e le nuove icone.

Le nuove icone

Per quanto riguarda i nuovi giocatori inseriti nelle icone e che impreziosiranno le rose di coloro che avranno la fortuna di trovarli, ecco che sul sito relativo al titolo, Electronic Arts ha svelato il dream team che sarà a disposizione di coloro che acquisteranno Fifa 21. Ci sono Petr Cech, poi Ashley Cole, Philipp Lahm, Nemanja Vidic, Samuel Eto’o, Eric Cantona, Ferenc Puskas, Bastian Schweinsteiger, Davor Suker, Fernando Torres e Xavi. Undici super campioni del passato, più o meno recente, che vanno ad aggiungersi al roster già nutrito di icone che hanno fatto le fortune di tanti giocatori anche negli scorsi. Tra questi ultimi, solo per citarne alcuni, gli italiani Baggio, Baresi, Del Piero, Gattuso, Filippo Inzaghi, Nesta, Maldini, Pirlo (fresco allenatore della Juventus), Vieri, Zola e Zambrotta. Spiccano poi i brasiliani Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kakà, Garrincha e Pelè. E poi ancora stelle indiscusse come Cruijff, George Best, Nedved, Matthaus, Van Basten, Zidane o Shevchenko.

Le novità di Fifa Ultimate Team

Tra le novità emerse anche dal trailer che EA ha pubblicato anche sui social network, la modalità FUT prevede l’arrivo di una delle funzioni più richieste dai fan del titolo in questi ultimi anni, ovvero la possibilità di giocare a Fifa Ultimate Team in cooperativa. Per accedervi, sarà presente una voce inserita nel menù di gioco, presente nella schermata principale. A fianco di un amico o semplicemente di un altro utente, ci si potrà tuffare nelle sfide Squad Battle, Division Rivals e nelle classiche amichevoli online. Oltre a ciò, ecco che arriverà la possibilità di accedere al FUT Stadium, un’interessante arena virtuale dove poter personalizzare al massimo la propria esperienza di gioco) e una nuova versione delle carte dei giocatori, che verranno arricchiti da una serie di aggiornamenti dinamici nelle statistiche. Il tutto basato sulle prestazioni in gara registrate nel corso della stagione calcistica.