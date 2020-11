Playstation 5, Sony conferma che il cavo Hdmi 2.1 è in dotazione

La casa madre della console next-gen ha smentito le precedenti indiscrezioni e assicurato che il cavo, indispensabile per la visualizzazione in 4K e 120Hz, sarà presente nella confezione

Il dubbio nella sigla sulla confezione

Tra le domande più frequenti che si stanno ponendo i videogiocatori in questi giorni che ci separano dall'uscita di PS5 ci sono proprio quelle legate alla presenza del prezioso cavo, indispensabile per sfruttare i videogiochi con la visualizzazione a 4K e 120Hz. I dubbi si sono generati da una notizia apparsa sul sito tedesco GamePro, che dava per certa l’assenza del cavo Hdmi 2.1 in dotazione con Playstation 5. L’informazione aveva come base la mancanza della scritta "Ultra-High-Speed" sulla scatola, che è quella che identifica il supporto allo standard Hdmi 2.1. Sony, però, ha rettificato ufficialmente quanto sostenuto dal portale tedesco. Pare quindi che il cavo sia a disposizione dei giocatori che compreranno la nuova console senza dover ricorrere ad acquisti extra; anche se parliamo di cifre moderate. Pure Microsoft avrebbe deciso di consegnarlo di default insieme alle sue nuove Xbox Series X e serie S, la versione alla digital.

Grande attesa per Playstation 5

Nei giorni scorsi, a Reuters, Jim Ryan, Ceo di Sony Interactive Entertainment, ha parlato di record assoluto per quanto riguarda le cifre dei preordini della console di nuova generazione targata Playstation. Per questo motivo, ha detto, “può darsi che non tutti coloro che vogliono acquistare una PS5 il giorno del lancio saranno in grado di trovarne una”. La piattaforma di videogaming arriverà sul mercato europeo il 19 novembre, sette giorni dopo l’uscita negli Stati Uniti, in Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud. Per valutare la portata dell’attesa, basti pensare che Sony ha pre-venduto tante console nelle prime 12 ore dal lancio ufficiale, negli Stati Uniti, quante nelle prime 12 settimane era successo ai tempi di PlayStation 4.