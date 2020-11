La Fifa 21 Challenge è stato l'evento Ea Sports più visto di sempre

I protagonisti del torneo

Nella Fifa 21 Challenge quattro giocatori di eSports sono stati abbinati a quattro calciatori professionisti di club internazionali come Liverpool, West Ham United, Inter e Borussia Dortmund, scontrandosi lo scorso 29 ottobre in un torneo emozionante. Trent Alexander-Arnold, giocatore del Liverpool e Tekkz di Fnatic hanno portato a casa il trofeo e hanno vinto 20.000 dollari, donati poi in beneficienza. Tra l’altro l’evento, oltre a prevedere la partecipazione di queste celebrità, raggiungendo un pubblico di gioco non tradizionale, è stato anche il primo che ha utilizzato i nuovi “Fifa Global Series Viewership Rewards”, dando vita ad una trasmissione interattiva per gli spettatori, con una serie di vantaggi destinati a Fifa 21 per aumentare ulteriormente il coinvolgimento e il conseguente tempo di gioco. “Ea Sports Fifa è parte integrante della cultura calcistica. Riunire calciatori professionisti e i nostri massimi esperti di eSports crea un intrattenimento che contraddistingue i nostri tornei", ha sottolineato Brent Koning, Ea Sports Fifa Commissioner. "Il successo della Fifa 21 Challenge rafforza la nostra visione e strategia per ampliare il pubblico degli eSports. Per questo, creiamo contenuti speciali per i nostri fan e valorizziamo gli eventi d'intrattenimento che vanno oltre gli eSports tradizionali", ha poi aggiunto.

Le Ea Sports Fifa 21 Global Series

L’evento legato al celebre videogioco calcistico ha fatto parte di una serie di iniziative pre-stagionali legati alle Ea Sports Fifa 21 Global Series, con protagonisti importanti influencer, calciatori e professionisti di Fifa 21, in collaborazione con le più grandi piattaforme di contenuti e streaming video del mondo dell'intrattenimento interattivo. Si tratta, hanno spiegato da Electronic Arts, della rinnovata strategia aziendale connessa al gioco competitivo, “che sfrutta la convergenza di sport tradizionali, giochi a sfide e cultura pop per creare trasmissioni nuove, coinvolgenti e accessibili a un pubblico diversificato”.