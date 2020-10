Fifa 21 disponibile dal 9 ottobre per Playstation 4, Xbox One e Pc

Tra le novità principali la possibilità per i giocatori di fare squadra online con gli amici su Volta Football o quella di gareggiare insieme a Ultimate Team per vincere premi in FUT Co-Op

Fifa 21 è uscito oggi, venerdì 9 ottobre. Nel nuovo capitolo della storica simulazione calcistica di Electronic Arts sono presenti nuove funzionalità nella modalità Carriera e sono arrivati aggiornamenti rivoluzionari su Volta Football, il calcio da strada, per quanto riguarda multiplayer e online. Il gioco, definito da Ea Sports “il gameplay più intelligente di sempre” e le nuove esperienze di Fifa Ultimate Team sono disponibili per PlayStation 4, Xbox One e Pc tramite Origin e Steam. Sarebbero 3,6 milioni i fan attivi nel mondo.

Le novità di Fifa 21

Quest'anno, le innovazioni aggiunte alla modalità Carriera danno ulteriore profondità alle partite, nei trasferimenti e nell'allenamento, con più opzioni per controllare la crescita della squadra e rendere più facile per i giocatori avviare la carriera manageriale. Con funzionalità come Interactive Match Sim e Player Development su Fifa 21 è possibile prendere il controllo della stagione, mentre l'AI migliorata fornisce nuovi sistemi per difesa, contrasto, passaggi e dribbling. "Abbiamo anche inserito nuove funzionalità alla modalità Carriera – ha spiegato Aaron McHardy, Executive Producer di Fifa - cercando di apportare alcuni dei migliori feedback ricevuti dai nostri giocatori per creare un'esperienza che consenta loro di gestire ogni momento e condurre la propria squadra preferita dall'inizio della stagione fino alla gloria del calcio". Volta è invece arricchito con la novità Volta Squads che permette di unirsi a un massimo di quattro amici o entrare nella comunità con altri giocatori di Volta Football e vincere insieme nella modalità cooperativa online 5v5.

La copertina di Fifa 21 - Ea