Giornata mondiale della password: cosa sono phishing, brute force e credential stuffing

Mettere al sicuro i propri dati sensibili diventa sempre più importante, anche visti i numerosi tentativi di truffa che vengono messi in atto sul web. Anche per questo gli esperti invitano ad eseguire un check di tutte le proprie password e, magari, di renderle maggiormente efficaci. Ecco come e contro quali tentativi di raggiro informatico ascolta articolo

Possono essere piuttosto semplici, oppure ancora strane e complesse. Servono, ormai, per tantissime situazioni e capita, a volte, di dimenticarsele creando non pochi disagi. Sono le password, parole, lettere o numeri che possono anche non avere un senso alcuno e che sono associate sempre di più alle nostre finanze, ai nostri dati sanitari o alle e-mail solo per citare alcuni esempi. E che sono al centro del World Password Day che ricorre proprio oggi, 1° maggio.

L’importanza delle chiavi crittografiche La Giornata Mondiale delle Password, fondamentalmente, vuole mettere al centro dell’attenzione l'importanza di queste piccole chiavi crittografiche e il ruolo che svolgono nel garantire il controllo della nostra vita, anche considerando che i ladri di identità sono ovunque e queste rappresentano la nostra prima linea di difesa digitale. Dunque, in questa giornata, gli esperti informatici sollecitano le persone a fare un check di tutte le proprie password e, magari, di renderle maggiormente sicure, inventando magari frasi senza senso che però si riescono a ricordare, aggiungendo spazi, sostituendo le lettere con numeri e altri accorgimenti simili per creare qualcosa che nessuno, o quasi, potrà indovinare. Altri consigli? Meglio evitare nomi, date, anniversari, nomi di animali domestici, insomma tutte quelle password che troppo spesso sono facile preda di malintenzionati. Una ricerca di Business Insider, in questo senso, ha permesso di capire quanto siano vulnerabili gli account degli utenti e ha scoperto che 10.000 delle password più comuni consentono l'accesso al 98% di tutti gli account. In altre parole, la maggior parte delle persone utilizza le stesse password, senza mai cambiarle. Gli hacker professionisti lo sanno, ed è parte del motivo per cui hanno avuto così tanto successo negli ultimi anni. La Giornata Mondiale delle Password, quindi, è un tentativo di contrastare questo fenomeno ed è nata per lanciare un monito al mondo e per diffondere la consapevolezza che prendersi cura delle proprie password è fondamentale per proteggersi dal furto di identità. L’autenticazione a due fattori Gli organizzatori del World Password Day stanno anche promuovendo l'idea dell'autenticazione a due fattori: l'idea è quella di utilizzare due forme di sicurezza per aumentare le probabilità che sia tu a tentare di accedere al tuo account e non qualcun altro. L'autenticazione a due fattori può assumere diverse forme. Più comunemente, prevede l'utilizzo di una password normale e l'invio di un avviso al telefono per confermare se sei effettivamente tu ad accedere. In caso contrario, puoi rifiutare la richiesta di accesso e cambiare la password. Approfondimento Safer Internet Day 2025: cos'è e come scegliere le password più sicure