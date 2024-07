Introduzione

In vista dell'estate cresce l'utilizzo dei dispositivi digitali, sia per prenotare le vacanze che per preparare il proprio itinerario di viaggio. Per questo motivo, la Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) ha redatto una guida con 10 consigli utili per evitare brutte sorprese, dal phishing alla sottrazione delle proprie password.

Così, ad esempio, si consiglia di usare sempre una connessione internet privata quando si accede al proprio conto bancario online, oppure è buona norma guardare i feedback dei venditori quando si vuole comprare qualcosa online. O ancora, si può usare l'impronta digitale al posto delle password e installare un antivirus affidabile sui dispositivi. Senza dimenticare di aggiornare periodicamente il sistema operativo e i software del proprio pc.