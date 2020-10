PS4, da Fifa 21 a Ride 4: tutti i giochi in uscita questa settimana

Il nuovo capitolo del simulatore calcistico targato EA Sports uscirà su PlayStation 4, Xbox One e Pc venerdì 9 ottobre. Ecco l’elenco completo dei titoli in arrivo su PlayStation 4

Si prospetta una settimana ricca di novità per gli appassionati di videogiochi . Dal 5 all’11 ottobre 2020, sono diversi i titoli in uscita su Playstation 4. Il videogioco più atteso è sicuramente Fifa 21 . Il nuovo capitolo del simulatore calcistico targato EA Sports, che vanta una nuova grafica, ma la stessa immediatezza e profondità delle scorse edizioni, uscirà su PlayStation 4, Xbox One e Pc venerdì 9 ottobre. Coloro che acquisteranno la “Champions Edition” e la “Ultimate Edition” avranno diritto ad un accesso anticipato al titolo, da martedì 6 ottobre. Ma gli utenti più “fortunati” sono sicuramente gli abbonati ad EA Play, che sono già riusciti a testare le novità di Fifa 21 , in prova per 10 ore, dal primo ottobre, per gli iscritti al servizio di Electronic Arts.

L’elenco completo dei nuovi titoli della settimana

Tra i giochi più attesi prossimi al debutto troviamo anche Ride 4. Il tanto atteso e vociferano nuovo episodio della serie di racer su due ruote targata Milestone arriverà sugli scaffali dei negozi specializzati a partire dall’8 ottobre. Ma le novità non sono finite. Da oggi, 5 ottobre 2020, è disponibile su PS4, Nintendo Switch e Xbox One anche Foregone, un platform d’azione 2D sviluppato da Big Blue Bubble. L’8 ottobre, inoltre, oltre a Ride 4, debutterà sul mercato di settore anche Ikenfell, un RPG tattico con scontri a turni, che sarà disponibile anche su Xbox One, Switch e PC via Steam.



Ecco l’elenco completo dei titoli in arrivo su PlayStation 4 questa settimana:

• Foregone, disponibile su PS4, Xbox One e Nintendo Switch da lunedì 5 ottobre 2020

• RIDE 4, acquistabile da giovedì 8 ottobre 2020 per PC, PS4, Xbox One, PS5, e successivamente per Xbox Series S/X

• Ikenfell, disponibile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch da giovedì 8 Ottobre 2020

• FIFA 21, disponibile su PC, PS4, Xbox One, e Nintendo Switch da venerdì 9 ottobre 2020 e successivamente su PS5, Xbox Series S/X