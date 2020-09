Fifa 21, annunciati tutti i brani della colonna sonora del gioco

Già disponibile per l’ascolto su piattaforme come Spotify, Deezer e Apple Music, sarà composta dalle canzoni di oltre 100 artisti internazionali provenienti da 23 Paesi

Manca sempre meno all’arrivo sul mercato di Fifa 21 , ultimo capitolo in ordine di tempo della celebre simulazione calcistica targata Electronic Arts. Il titolo sarà disponibile per PS4, Xbox One e PC a partire dal 9 ottobre, mentre per coloro che acquisteranno la “Champions Edition” e la “Ultimate Edition”, sarà possibile giocare già dal 6 ottobre. Un accesso ulteriormente anticipato, inoltre, sarà riservato agli abbonati ad Ea Access, che potranno testare le novità di Fifa 21 a partire dal primo di ottobre. A novembre, infine, l’arrivo per Xbox Series X prima e Playstation 5 dopo. Intanto gli sviluppatori hanno annunciato la playlist musicale completa che comporrà la colonna sonora del videogioco.

Oltre 100 artisti

approfondimento

L’intera colonna sonora, già disponibile su Spotify, Deezer e Apple Music, sarà composta dai brani di oltre 100 artisti, provenienti da 23 Paesi nel mondo, rappresentando la cultura globale “come mai prima d'ora”, dicono da Ea. “La colonna sonora dei menu può contare su brani di artisti affermati e nuove proposte, mentre quella di Volta Football sottolinea alla perfezione l'atmosfera che si respira nelle strade con tracce grime, elettroniche e hip-hop”, si legge nel comunicato ufficiale. Insieme, come detto, si tratta delle creazioni musicali di più di 100 artisti internazionali tra cui spiccano Dua Lipa, Anitta, Tame Impala e Royal Blood (in questo caso una vera e propria esclusiva per il lancio di Fifa 21). E poi ancora Glass Animals, Charli XCX, Disclosure e Stormzy, ai quali si affiancano artisti del calibro di Alfie Templeman, Oliver Malcolm, Dylan Fraser, Joesef, 박혜진 Park Hye Jin, Priya Ragu, Nnena, Celeste, Madame Gandhi e Chløë Black.

Alcuni dei brani presenti in Fifa 21

L'elenco dei titolo è lunghissimo, ma tra i principali si notano "Mice" di Aitch, poi ancora "Me gusta" di Anitta con Myke Towers, "Stop this flame" di Celeste, "Love is religion" di Dua Lipa e "Ticket to ride" di Kawala. Nella versione Volta Football, invece, ecco "Elephant" di Blessus, "Energy" di Disclosure e poi ancora "Live this wild" di Lil Mosey, solo per citarne una piccola parte.

L’arrivo della Web App

Intanto, ancora prima dell’arrivo del videogioco, i fan di Fifa potranno cimentarsi con la Web App del simulatore calcistico, che permette di gestire la propria squadra e i propri calciatori da browser senza dover accendere obbligatoriamente la console. Come riportato sul sito ufficiale di Fifa 21, la nuova versione della Web App sarà disponibile da mercoledì 30 settembre. Dal giorno dopo, invece, dovrebbe essere rilasciata anche la Companion App, per smartphone con sistema operativo iOS e Android.