Fifa 21 Web App: uscita, premi e accesso anticipato

Mancano ormai pochi giorni al lancio di Fifa 21, fissato al 9 ottobre 2020 . Ma prima di allora c’è un’altra data da segnare sul calendario: quella in cui uscirà la Web App del tanto atteso nuovo capitolo del simulatore calcistico targato EA Sports, che permette di gestire la propria squadra e i propri calciatori da browser senza dover accendere obbligatoriamente la console. Come riportato sul sito ufficiale di Fifa 21 , la nuova versione della Web App sarà disponibile da mercoledì 30 settembre. Dal giorno successivo dovrebbe essere rilasciata anche la Companion App, per smartphone con sistema operativo iOS e Android. Ecco i primi dettagli sulla Web App di Fif a 21 Ultimate Team.

Fifa 21 Web App: crediti e premi

“La Web App di FUT e le altre funzionalità online di Fifa non sono al momento disponibili causa manutenzione per l'uscita di Fifa 21. La nuova Web App sarà disponibile dal 30 settembre”. Questo è quanto si legge sul sito ufficiale del servizio, che anticipa alcuni dei premi giornalieri casuali che potranno essere riscattati dagli utenti prima dell’uscita ufficiale di Fifa 21. I giocatori più fortunati che si collegheranno quotidianamente con il proprio account alla Web App potranno riuscire ad accumulare oltre 20mila crediti entro il 9 ottobre. Tra i premi disponibili, Electronic Arts ha previsto anche dei Pacchetti Rari, che offriranno agli utenti la possibilità di costruire un valido Starter Pack per Fifa 21 Ultimate Team.

Accesso Anticipato: i requisiti necessari

Per accedere in anticipo alla Web App di Fifa 21, compatibile con tutti i principali browser web come Firefox, Google Chrome, Edge e Safari, è necessario essere in possesso di un regolare account FUT e aver creato un club Fifa Ultimate Team entro il primo agosto 2020.

Gli utenti che non soddisfano questi requisiti potranno comunque accedere alla nuova versione della Web App dal giorno del lancio del nuovo capitolo del simulatore calcistico targato Electronic Arts.