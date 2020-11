Pes e Fifa, Konami ed Ea ricordano Diego Armando Maradona

Il ricordo social

approfondimento

Morte di Maradona, il lutto nel mondo: le ultime notizie in diretta

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di uno dei più grandi giocatori di calcio di sempre, Diego Maradona. Le nostre condoglianze vanno ai suoi amici e alla sua famiglia durante questo momento così difficile. Riposa in pace, icona vera”, è il messaggio di cordoglio pubblicato sulla pagina Twitter ufficiale di eFootball Pes, da parte degli sviluppatori di Konami. Nell’immagine allegata al messaggio, una serie di immagini che ritraggono l’ex stella del calcio argentino come appare all’interno del titolo, con l’anno di nascita e di morte in evidenza. Maradona, nell’ambito del titolo di simulazione calcistica della casa di sviluppo giapponese, fa parte dei giocatori inseriti nella lista dei cosiddetti “campioni leggendari” che, almeno nella versione 2020 del gioco, prevedeva campioni indiscussi come Crujff, Batistuta, Totti, Del Piero, Matthaus, Vieira, Zico o Gullit, solo per citarne alcuni. “Un calciatore che ha segnato la sua generazione e anche quelle successive. Gracias, Diego”, è invece il tweet apparso sulla pagina di Fifa 21, il videogioco curato dagli sviluppatori di Electronic Arts. Anche in questo caso, uno scatto di Maradona in versione digitale, ha accompagnato il messaggio.

Le ultime novità

Tra le più recenti informazioni che riguardano i due titoli, tra l’altro, Konami ha segnalato in un comunicato che la versione digitale di Pes 2020, integrata dal season update che comprende Pes 2021, “verrà rimossa da Steam in data 26/11/2020. Ciò significa che non potrete più acquistare e scaricare le seguenti versioni del gioco: eFootball PES 2020 (versione digitale completa) ed eFootball Pes 2020 Lite (versione gratuita)”, si legge. Chi ha scaricato Pes 2020 almeno una volta prima della data odierna, potrà comunque ancora installare il gioco e usufruirne, anche dopo la sua rimozione dal negozio. Se dopo la data suddetta si deciderà di disinstallare il gioco, si potrà riscaricarlo dalla propria libreria quando si vorrà. Intanto Ea ha comunicato la possibilità di poter ottenere Fifa 21 Next Gen a partire dal 4 dicembre, in una versione specifica per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.