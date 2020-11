Maradona, i Quartieri Spagnoli ricordano il campione argentino. VIDEO

Continua senza interruzioni l’omaggio della città di Napoli a Diego Armando Maradona, in particolare ai Quartieri Spagnoli, in via De Deo, dove da ieri sera tantissimi cittadini e tifosi si sono radunati vicino al murales realizzato dopo il secondo scudetto vinto dal club partenopeo. Cartelli, striscioni, foto e fiori, chiunque porta con sé un oggetto per ricordare il numero 10, che tante emozioni ha regalato alla città. Diverse le persone in lacrime e c’è chi approfitta per riguardare sul cellulare tutti i gol più belli del fuoriclasse argentino. (IL LIVEBLOG - FOLLA ALLA CAMERA ARDENTE)