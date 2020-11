Covid Napoli, Maradona Jr. esce da ospedale: non potrà salutare padre

Il figlio del campione argentino ha avuto la notizia dalla televisione accesa nella stanza del Cotugno, dov’era ricoverato per conseguenze ai polmoni lasciate dal coronavirus. Risultato negativo dopo il tampone, ha l’obbligo di rimanere a letto per 10 giorni: non potrà dare l’ultimo saluto al padre

La situazione di Maradona Junior

"Fatemi uscire, devo andare da mio padre". Sono state queste le prime parole pronunciate da Diego Maradona Junior, appena saputa la notizia della morte del padre, così come riporta il quotidiano online juorno.it. Diego junior ha appreso il fatto dalla televisione accesa nella stanza dell'ospedale Cotugno. Dopo tanti giorni passati a lottare contro il virus, quella di ieri doveva essere una bella giornata per lui, pronto a riabbracciare la famiglia. In questi giorni ripeteva che gli mancavano le sorelle e il padre. Davanti alla notizia, Maradona era incredulo. In aggiunta, una sensazione di impotenza per non poter volare immediatamente in Argentina per l'ultimo saluto a Maradona.

Le dimissioni

I medici del Cotugno inizialmente erano contrari a dimetterlo: il ragazzo non è più pericoloso per gli altri, ma ha una situazione polmonare ancora troppo instabile. Ma data l’insistenza di Diego Junior di tornare almeno a casa, nella serata di ieri è arrivata la decisione di dimetterlo.