eFootball Pes 2021, disponibile dal 15 settembre il season update

Lanciato nella versione standard e in cinque Club Edition, tra cui quella juventina. Oltre agli aggiornamenti di giocatori e squadre, includerà in esclusiva anche la modalità UEFA EURO 2020

Konami ha lanciato oggi, martedì 15 settembre, il season update di eFootball Pes 2021 . È disponibile per Playstation 4, Xbox One e PC (tramite Steam) nei formati fisici e digitali. Il costo è di 29,99 euro, mentre sale a 34,99 euro per le Club Edition (solo formato digitale). Sono cinque: Barcellona, Bayer Monaco, Manchester United, Juventus e Arsenal. Ognuna include un giocatore della serie Momenti Gloriosi, la squadra myClub completa e altri contenuti aggiuntivi. I possessori di Pes 2020 potranno ottenere, entro il 29 ottobre, uno sconto del 20% per l’acquisto.

È uscito eFootball Pes 2021 season update

Per la prima volta nella storia della simulazione calcistica di Konami non è uscito un nuovo videogioco, bensì un aggiornamento dell’attuale Pes 2020. Questo perché, ha spiegato l’azienda in estate, “il team ha deciso che sarebbe stato meglio sfruttare questo tempo per lavorare sulla transizione da current-gen a next-gen”. Quindi proporre un nuovo gioco che sfrutti tutte le potenzialità di Ps5 e Xbox Series X una volta che queste saranno uscite. Il rischio era quello di “vendere un prodotto al di sotto delle aspettative” quindi Konami ha deciso di puntare su un aggiornamento e tornare poi alla carica sulle nuove console. A causa dei ritardi con cui si sono conclusi diversi campionati, alcune leghe e licenze verranno aggiornate tramite una patch al day-one, altre verranno aggiornate successivamente mediante un Data Pack disponibile per il download dopo il lancio.

I contenuti eFootball Pes 2021

eFootball Pes 2021 season update – da considerare a tutti gli effetti come Pes 2021 - è un videogioco standalone che include tutte le apprezzate caratteristiche di Pes 2020, vincitore del premio “Best Sports Game” all’E3 2019, e ulteriori contenuti di gioco. Oltre agli aggiornamenti di giocatori e squadre, includerà in esclusiva anche la modalità UEFA EURO 2020 e i suoi contenuti dedicati, in anteprima rispetto alla programmazione del torneo reale (posticipato al 2021). ll titolo di simulazione calcistica targato Konami non potrà però contare sulle versioni ufficiali di Inter e Milan,.