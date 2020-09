Xbox Series X, svelati prezzo e data di uscita

Giocando d’anticipo rispetto a Sony, Microsoft ha svelato ufficialmente il prezzo e la data di uscita di Xbox Series X. La console di nuova generazione arriverà sul mercato europeo il 10 novembre e sarà venduta a 499,99 euro. Nella stessa data arriverà anche la “sorella minore” Xbox Series S, al prezzo di 299,99 euro. Entrambe le console potranno essere preordinate a partire dal 22 settembre.

L’annuncio di Microsoft

“Xbox Series X, la console più veloce e potente, e Xbox Series S, una console all-digital che offre la velocità e le performance di nuova generazione nell’Xbox più piccola mai costruita, arriveranno il 10 novembre. I pre-order per entrambe le console inizieranno il 22 settembre”, spiega Microsoft nel suo comunicato stampa. “I prezzi sono i seguenti: 299,99€ per Xbox Series S e 499,99€ per Xbox Series X”.