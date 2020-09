Xbox Series S è ufficiale, ecco prezzo e possibile data di uscita

Con un tweet sull’account ufficiale di Xbox, in un colpo solo Microsoft ha messo a tacere rumors e indiscrezioni e confermato l’uscita di Xbox Series S , la versione più economica e meno performante della sua console di nuova generazione, Xbox Series X , per la quale c'è grande attesa. Nel post è anche riportato il prezzo di lancio della piattaforma, mentre Windows Central sostiene che la data di uscita di entrambe sarà il 10 novembre.

Assenza dell’unità di disco

La casa madre di Xbox ha confermato l’esistenza dell’innovativa console solo digitale e pubblicato una prima foto. Series S, sarà in vendita a partire da 299 dollari in America e 299 euro in Italia. È definita “la più piccola di sempre”: nell’ immagine la vediamo nella versione bianca e rappresentata in verticale, ma la posizione del logo lascia intendere che la sua naturale sistemazione sia orizzontale. È sottile e soprattutto non è dotata del disco ottico, quindi i giochi andranno acquistati direttamente sullo store digitale. Per questa caratteristica, che poi è quella principale, entrerà da subito in concorrenza con la Digital Edition di PlayStation 5.

Quando attendersi Xbox Serie S?

Sono queste le informazioni che si possono trarre dal tweet di presentazione di Xbox Series S, ma The Verge è certa che “presto” Microsoft condividerà le altre caratteristiche del suo modello entry leve. Sempre il portale americano riporta una comunicazione di Windows Central, che conferma come sia Xbox Series S che Xbox Series X saranno incluse nel pacchetto Xbox All Access. Con un abbonamento che costerà una ventina o una trentina di euro (a seconda della console) si potrà avere la console e l’accesso a Live Gold. Vedremo se sarà così anche per il mercato italiano. L’attesa per le console di nuova generazione di Sony e Microsoft resta molto alta. Secondo gli esperti ad uscire prima sarà Xbox, seguita a ruota dalla Ps5. Gli ultimi rumors fanno appunto riferimento alla prima metà di novembre.