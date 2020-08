Xbox, nuovi indizi sulla versione economica Series S

Oltre a Xbox Series X, Microsoft potrebbe commercializzare una versione più economica e meno performante della sua console next gen. Queste voci di corridoio circolano ormai da svariati mesi e sono persino antecedenti all’evento in cui è stato presentato per la prima volta il nuovo gioiellino del colosso di Redmond. Col passare del tempo i nomi in codice della famigerata Xbox Scarlett, “Anaconda” e “Lockhart”, si sono trasformati nella Xbox Series X, la cui uscita è attesa per la fine del 2020, e nella Xbox Series S, che per ora non è ancora stata confermata ufficialmente da Microsoft. L’esistenza di quest’ultima console è diventata più concreta negli ultimi giorni, quando l’utente di Twitter Zak S ha pubblicato sul proprio profilo delle foto di un gamepad compatibile non solo con Series X, ma anche con la sua versione economica. La veridicità delle immagini è stata confermata dal noto portale The Verge, specializzato in tecnologia a 360 gradi.

Le caratteristiche di Xbox Series S

Secondo la ricostruzione di The Verge, Zak S avrebbe acquistato il gamepad dal portale OfferUp. Il controller è di colore bianco e corrisponde a quello raffigurato in alcuni leak circolati lo scorso giugno. Al di là della colorazione, la sua caratteristica più interessante è la compatibilità con varie piattaforme, tra cui Xbox Series X e Xbox Series S, come riportato chiaramente sulla confezione. Anche se Microsoft non ha ancora svelato ufficialmente la versione economica della sua console next gen, nel corso degli ultimi mesi alcune delle sue possibili caratteristiche sono circolate su Internet. Sembra che Xbox Series S sarà priva del disco ottico (proprio come la Digital Edition di PlayStation 5), avrà 7,5 GB di RAM utilizzabile, la stessa CPU di Xbox Series X e una GPU da 4 Teraflops. Stando a quanto riportato da The Verge, Microsoft dovrebbe presentare la console entro la fine di agosto.