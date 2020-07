Xbox Series X: lancio previsto per novembre

Xbox Series X, la tanto attesa console di prossima generazione di Microsoft, stando a quanto rivelato dalla CFO dell’azienda, Amy Hood, debutterà probabilmente sul mercato nel mese di novembre. Nello specifico, rispondendo a una domanda riguardante la finestra di lancio della nuova console, Hood avrebbe fatto riferimento al periodo autunnale e nello specifico alle vacanze di novembre. Ulteriori dettagli in merito a Xbox Series X, a poche ore dall’inizio di un nuovo evento dedicato ai giochi first party di Xbox Series X (Xbox Gaming Showcase), sono arrivate anche dal Ceo dell’azienda Satya Nadella.

Xbox Series X avrà la line-up di lancio migliore di sempre

"Sul fronte dei contenuti, offriremo giochi first e third party per attrarre nuovi utenti e matenere quelli esistenti", ha svelato l’amministratore delegato di Microsoft, in occasione di un incontro con gli investitori. "Xbox Series X verrà lanciata questo autunno con la più ampia line-up mai vista su qualsiasi console”, ha aggiunto Satya Nadella , probabilmente riferendosi alla funzione di retro compatibilità della console di prossima generazione di Microsoft. Se così fosse gli utenti potranno utilizzare su Xbox Series X anche buona parte dei titoli di scorsa generazione.

"Pensiamo che in futuro l'approccio che abbiamo scelto per Xbox sarà efficace per cercare di raggiungere gli oltre due miliardi di giocatori che ci sono nel mondo", ha aggiunto Nadella. "Tuttavia stiamo ancora muovendo i primi passi in quella direzione”, ha aggiunto.

Xbox Series X: le ultime novità

Halo Infinite sarà uno dei titoli di lancio di Xbox Series X. L’uscita del gioco è infatti fissata per il periodo natalizio.

Studio 343 Industries ha pubblicato in anteprima (prima dell'Xbox Gaming Showcase) una serie di immagini ufficiali di gioco della celebre saga, tra le quali la cover del titolo, dove sono ritratte una serie di curiose caratteristiche che potranno poi essere ritrovate all’interno di Halo Infinite.