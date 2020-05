PS5 e Xbox Series X: nuove informazioni sui siti delle due console

Mentre Sony si è concentrata sulle caratteristiche principali della prossima PlayStation, Microsoft ha preferito fornire agli utenti una maggiore quantità di dettagli sul suo cavallo di battaglia per la next gen

Recentemente, Microsoft e Sony hanno aggiornato i siti ufficiali di Xbox Series X e PlayStation 5, aggiungendo nuove informazioni sulle console di prossima generazione. Ancora una volta, l’azienda giapponese ha preferito non sbottonarsi più di tanto e si è limitata a inserire nella pagina alcune informazioni di natura prettamente tecnica. In seguito all’aggiornamento, il sito si focalizza sui tre aspetti principali di PS5, ossia la presenza di un SSD rapido, la tecnologia audio 3D e il sistema di feedback aptico presente nel controller DualSense (dotato anche di grilletti adattivi). È possibile che in vista dell’evento di lancio il portale sarà aggiornato con dettagli inediti sulla console Sony.

Le informazioni presenti sul sito di Xbox Series X

Sul sito ufficiale di Xbox Series X la situazione è diametralmente opposta. Microsoft ha inserito sulla pagina tantissime informazioni relative alla sua prossima console, scendendo nel dettaglio su argomenti come le prestazioni e l’ingegnerizzazione dei componenti interni. Non mancano, inoltre, numerose immagini in alta qualità che permettono di osservare nel dettaglio il peculiare design di Xbox Series X, non molto lontano da quello di un Pc da gaming. Sul sito è presente anche un tasto dedicato al preorder della console, che però al momento non è attivo.

Due strategie di marketing differenti

La quantità di informazioni presenti sui siti delle console di nuova generazione permette di notare due strategie di marketing molto differenti tra loro. Se da un lato Sony cerca di stuzzicare la curiosità degli utenti svelando pochi dettagli per volta, Microsoft ha chiaramente deciso di puntare sulla trasparenza, dando modo ai consumatori di scoprire tutte le caratteristiche di Xbox Series X con largo anticipo. Solo il tempo potrà dire quale delle due tattiche si rivelerà vincente, anche se, ovviamente, saranno molti altri i fattori che determineranno il successo delle nuove console (in primis i videogiochi disponibili in esclusiva).