Halo Infinite, pubblicate le prime immagini ufficiali del gioco

Gli sviluppatori di 343 Industries, in attesa del gameplay vero e proprio che verrà presentato nel corso dell'Xbox Gaming Showcase di Microsoft, hanno anticipato i primi scatti ufficiali legati all’ultimo capitolo della celebre saga

Halo Infinite, sta per essere finalmente svelato. Il titolo verrà mostrato proprio oggi, 23 luglio, attraverso un esaustivo gameplay e nel corso dell'Xbox Gaming Showcase, l'evento che Microsoft ha deciso di proporre ai fan dei videogiochi per anticipare la lineup dei titoli che accompagnerà l’uscita di Xbox Series X, console next-gen in arrivo sul mercato a fine 2020.

I dettagli della cover approfondimento Xbox Games Showcase, i nuovi titoli saranno presentati il 23 luglio Le prime anticipazioni a riguardo, prima di immergersi nell’effettiva avventura videoludica, arrivano da una serie di immagini ufficiali di gioco della celebre saga, sviluppata dallo studio 343 Industries e pubblicate online, anche sui social. Spicca, tra tutte, proprio la cover del titolo, che mostra una serie di curiose caratteristiche che potranno poi essere ritrovate all’interno di Halo Infinite. Master Chief, il grande protagonista della saga, campeggia ovviamente al centro dell’immagine e, analizzandone alcuni dettagli, i videogiocatori si sono subito lanciati nel cercare di carpire qualcosa in più sul gameplay e sulla trama, così come scrive anche “Hd Blog”. In particolare, spicca la presenza sul braccio sinistro del protagonista di un curioso dispositivo, secondo alcuni equiparabile ad una sorta di rampino. Se così fosse davvero, vorrebbe dire che Master Chief sarebbe dotato di una libertà e velocità di azione e movimento mai viste, il che potrebbe tradursi in un’azione di gioco ancora ancora più adrenalinica. Un altro dettaglio analizzato è quello del visore, in cui è possibile individuare il riflesso del volto di Hyperious, un personaggio già noto ai fan della saga. Infine, sullo sfondo della cover, ecco spiccare la presenza di una piccola astronave precipitata, che corrisponde, secondo gli esperti, ad un VTOL AV-49 Wasp, mezzo futuristico già presente nella modalità Warzone di Halo 5: Guardians.

La cover di Halo Infinite - twitter.com/Halo