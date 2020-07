Xbox Games Showcase, i nuovi titoli saranno presentati il 23 luglio

Microsoft ha svelato via Twitter data e orario dell’atteso Xbox Games Showcase. L’evento dedicato ai titoli in rampa di lancio per Xbox Series X si terrà giovedì 23 luglio alle 18 (ora italiana). Sessanta minuti prima è invece in programma un pre-show sul canale YouTube.

“Halo Infinite” la novità più attesa

Microsoft ha promesso che durante l’evento i team degli Xbox Game Studios dell'azienda annunceranno nuovi titoli e gameplay ottimizzati per Xbox Series X. L’attesa è stata scaldata in questi giorni da un tweet sul profilo ufficiale di Halo, la storica saga sparatutto sci-fi di Xbox, che invitava gli appassionati a “tenersi pronti”. Il gameplay dell’ultima puntata, “Halo Infinite”, sarà probabilmente il principale catalizzatore di attenzione dello Showcase del 23 luglio. Come annunciato da Microsoft, il nuovo capitolo - sviluppato da 343 Industries – sarà appannaggio dell'intera famiglia di dispositivi Xbox, compresi Project Scarlett e pc Windows e continuerà la storia di “Halo 5: Guardians”.

Altri dettagli sull’evento

L’Xbox Games Showcase, annunciato con un cinguettio, sarà in onda il 23 luglio su più piattaforme: Twitter, Facebook, Twitch e Youtube. Quest’ultima ospiterà anche un pre-show con Geoff Keighley - giornalista canadese e conduttore televisivo. Saranno resi noti i titoli di Xbox Series X e secondo alcune indiscrezioni anche il prezzo della nuova console.

Il colosso di Redmond non ha mai fatto mistero che lo Showcase avrebbe riguardato videogiochi first-party destinati non solo a Xbox Serie X, ma anche a Windows 10 e, probabilmente, Xbox One. Come ricorda il portale The Verge, Microsoft ha acquisito in totale 15 studi per lo sviluppo dei videogiochi e adesso i fan sono comprensibilmente curiosi. Inoltre, in occasione della settimana del Summer Game Fest i giocatori potranno provare in anteprima numerose demo, circa sessanta, dedicate ai giochi in uscita nei prossimi mesi. L’evento, interamente dedicato all’universo Microsoft, si svolgerà dal 21 al 27 luglio.