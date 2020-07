Xbox Game Pass, svelati i nuovi giochi di luglio

Come ogni mese, anche a luglio il servizio Xbox Games Pass si arricchisce di nuovi giochi. Alcuni sono disponibili già da oggi, giovedì 16 luglio, mentre altri arriveranno nei prossimi giorni. Ecco l’elenco completo:

• Forager – Pc e Xbox One (16 luglio)

• Mount & Blade: Warband – Xbox One (16 luglio)

• Carrion – Pc e Xbox One (23 luglio)

• Golf with your friends – Pc (23 luglio)

• Grounded – PC e Xbox One (28 luglio)

• Nowhere Prophet – Pc e Xbox One (30 luglio)

• The Touryst – Pc e Xbox One (30 luglio)

• Yakuza Kiwami 2 – Pc e Xbox One (30 luglio)

A questo elenco bisogna aggiungere Soulcalibur 6, Fallout 76 e CrossCode, disponibili nel catalogo dall’inizio del mese. Inoltre, presto tre giochi saranno rimossi dal servizio. Si tratta di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Dead Rising 4 e Blazing Chrome.

Yakuza Kiwami 2

Tra i giochi che arriveranno su Xbox Game Pass nei prossimi giorni, Yakuza Kiwami 2 è uno dei più conosciuti e apprezzati da pubblico e critica. Si tratta del remake per console di nuova generazione (e Pc) dell’action/adventure di Sega uscito su PlayStation 2 nel 2006. Proprio come il primo Yakuza Kiwami, anche questo capitolo della saga segue fedelmente la trama del gioco originale, ma introduce elementi di gameplay tratti dalle avventure più recenti di Kazuma Kiryu, tra cui la modalità Clan Creator. È presente anche un capitolo extra, non presente in Yakuza 2, interamente dedicato a Goro Majima. Si intitola “La verità di Goro Majima” e permette al giocatore di vestire i panni del celebre anti-eroe e scoprire parte della sua storia. Per quanto riguarda il sistema di combattimento, il gioco pesca ad ampie mani dalle novità introdotte in Yakuza 6: The Song of Life, col quale condivide anche il motore grafico (chiamato Dragon Engine e in grado di garantire un framerate a 30fps).