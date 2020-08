Xbox Game Pass: tanti nuovi giochi gratis in arrivo

Tra le nuove proposte troviamo anche Resident Evil 7 Biohazard e Tell Me Why. Alcuni dei nuovi titoli sono già disponibili, mentre altri arriveranno nei prossimi giorni

“Utenti spero che abbiate un po’ di spazio libero sui vostri dischi rigidi perché è in arrivo una nuova ondata di giochi”. Così Megan Spurr, Community Manager di Xbox Game Pass, ha annunciato sul sito ufficiale della console l’arrivo di una lunga serie di nuovi titoli sul catalogo dei giochi inclusi nell'abbonamento al servizio gaming del colosso di Redmond. Tra le nuove proposte troviamo anche Resident Evil 7 Biohazard e Tell Me Why. Alcuni dei nuovi titoli sono già disponibili, mentre altri arriveranno nei prossimi giorni.

I titoli in arrivo

Tra i nuovi titoli, dal suo giorno di lancio, è disponibile per gli abbonati al servizio gaming del colosso di Redmond il nuovo simulatore aereo di Asobo e Xbox Game Studios. Microsoft Flight Simulator ha debuttato sul catalogo di Xbox Game Pass insieme con Spiritfarer, disponibile anche per Xbox.

Da oggi, 20 agosto, sono disponibili anche Battletoads, Crossing Souls (solo per PC), Darksiders Genesis (solo PC) e Don't Starve: Giant Edition. Il 21 agosto, invece, sarà la volta di New Super Lucky's Tale; mentre il 27 agosto saranno disponibili anche Hypnosis Outlaw e il primo capitolo di Tell Me Why.

Un altra data da segnare sul calendario è il 28 agosto, giorno in cui debutteranno sul catalogo di giochi offerto dal servizio Xbox Games Pass Wasteland 3 e Double Kick Heroes. Il mese di settembre, invece, si aprirà con l’arrivo di Resident Evil 7 biohazard e l'inedito Crusader Kings III.

Ecco l’elenco completo dei titoli in arrivo

Xbox Game Pass PC:

• Microsoft Flight Simulator – Agosto 18

• Spiritfarer – Agosto 18

• Battletoads – Agosto 20

• Darksiders: Genesis – Agosto 20

• Crossing Souls – Agosto 20

• Don’t Starve: Giant Edition – Agosto 20

• New Super Lucky’s Tale – Agosto 21

• Tell Me Why: Chapter 1 – Agosto 27

• Hypnospace Outlaw – Agosto 27

• Wasteland 3 – Agosto 28

• Double Kick Heroes – Agosto 28

• Crusader Kings III – settembre 1

• Resident Evil 7 Biohazard – settembre 3

Xbox Game Pass Console:

• Spiritfarer – Agosto 18

• Battletoads – Agosto 20

• Don’t Starve: Giant Edition – Agosto 20

• New Super Lucky’s Tale – Agosto 21

• Tell Me Why: Chapter 1 – Agosto 27

• Hypnospace Outlaw – Agosto 27

• Wasteland 3 – Agosto 28

• Double Kick Heroes – Agosto 28

• Resident Evil 7 Biohazard – Settembre 3