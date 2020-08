Xbox Game Pass Ultimate con xCloud arriva su mobile: data e dettagli

La data da fissare sul calendario è il 15 settembre 2020. Da quel giorno, come annunciato dalla stessa Microsoft in un post pubblicato sul blog ufficiale Xbox, i videogiocatori potranno accedere direttamente dai propri dispositivi Android a un ampio catalogo composto da oltre 100 titoli

Il debutto del servizio targato Microsoft sui dispositivi mobile è strettamente correlato al lancio ufficiale di Project xCloud, che sarà disponibile da metà settembre in 22 Paesi, Italia inclusa, e sarà accessibile senza costi aggiuntivi a tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate senza costi aggiuntivi.

Obiettivo di Microsoft: offrire esperienza di gioco unificata

Il lancio di Project xCloud, “vi darà l'opportunità di giocare ai titoli che preferite, insieme alle persone che volete, dove volete”, si legge nel comunicato ufficiale diramato da Microsoft, che precisa: "Il cloud gaming come parte di Xbox Game Pass è il nostro prossimo passo per concretizzare la visione di mettervi al centro dell'esperienza, offrirvi un valore maggiore per quanto riguarda giochi e abbonamento, e rimuovere qualsiasi barriera”.

I server di xCloud, inoltre, sono progettati per “dialogare” con quelli di Xbox One, PC Windows 10 e, in futuro, Xbox Series X. L’obiettivo del colosso hi-tech, infatti, è proprio quello di offrire agli utenti un’esperienza di gioco unificata.

Per poter sperimentare su smartphone o tablet i giochi dell'Xbox Game Pass Ultimate basterà, dopo aver sottoscritto un abbonamento al servizio, scaricare l'app Xbox Game Pass da Google Play Store, Samsung Galaxy Store o ONE Store.

Oltre 100 giochi dal cloud sul proprio telefono

“A partire dal 15 settembre, i membri Xbox Game Pass Ultimate possono giocare a più di 100 giochi dal cloud sul proprio telefono o tablet Android. Il cloud gaming verrà lanciato in beta per i membri Xbox Game Pass Ultimate in 22 mercati per garantire stabilità man mano che ridimensioniamo la funzionalità a milioni di giocatori”, ha annunciato Kareem Choudhry, Corporate Vice President, Project xCloud, Microsoft sul blog ufficiale Xbox.

La lista comprende titoli del calibro di Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell Me Why, Gears 5, Yakuza Kiwami 2 e molti altri.

“E dal momento che ci siamo impegnati a fornire l'accesso al primo giorno a nuovi titoli da Xbox Game Studios come parte di Xbox Game Pass, è nostra intenzione rendere disponibili gli stessi giochi nel cloud dal giorno in cui vengono rilasciati”, precisa Choudhry.