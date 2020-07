Cris Tales, disponibile la demo del nuovo gioco di ruolo

In uscita il prossimo 17 novembre, si tratta di un curioso videogioco che è possibile iniziare a conoscere attraverso una versione demo, disponibile per PS4, Xbox One e anche per Nintendo Switch

Un titolo presentato nel corso dell’edizione 2019 dell’E3 di Los Angeles (nel 2020 annullato causa coronavirus) sta per vedere la luce: si chiama Cris Tales, sarà disponibile dal 17 novembre 2020 e quindi anche per le console next-gen in arrivo, da PS5 a Xbox Series X che sbarcheranno sugli scaffali a fine anno, e può essere già scoperto grazie alla demo, disponibile da oggi anche per PS4. Per conoscere maggiori dettagli su questo curioso gioco di ruolo, Jordan Vincent, senior brand manager di Modus Games ne ha parlato attraverso le pagine del blog ufficiale di Playstation , anticipando i contenuti di gioco che potrebbero essere curiosi da approfondire per chi ama il genere.

La trama di gioco

Il videogioco prende ispirazione da alcuni dei titoli JRPG, i giochi di ruolo giapponesi, più amati di sempre ma proietta il giocatore nelle atmosfere del Sud America, in Colombia. “Nella demo sarà possibile assistere all’inizio del viaggio di Crisbell a Crystallis. Assisterai al risveglio del suo potere originale di vedere passato, presente e futuro simultaneamente, e incontrerai i primi dei suoi compagni: Matias, Cristopher e Willhelm”, spiega Vincent che inizia ad anticipare alcuni dettagli di gioco. La trama del gioco inziai a Narim, la città natale di Crisbell. La caratteristica più particolare della città è una grande cattedrale all’interno della quale proprio Crisbell riesce a scoprire per la prima volta i suoi poteri unici. Si tratta di uno dei primi luoghi in cui si può notare “il patrimonio colombiano che lo sviluppatore ha introdotto in Cris Tales”, sottolinea l’esperto. Si tratta, nello specifico, di un’imponente cattedrale gotica che sembra essere stata costruita per sfidare la gravità. Crisbell, qui, scopre il suo potere di manipolare il tempo e incontra poi un altro personaggio del gioco, Matias, un ranocchio che diventerà suo compagno. “Matias può assistere Crisbell saltando nel passato o nel futuro per svolgere delle azioni, ma può anche aiutarla ad apprendere informazioni che potrebbero avere un impatto sul suo presente”, racconta ancora Vincent.

L’ambientazione

Uno dei luoghi dell’ambientazione è St. Clarity, una località che si ispira alla città portuale di Cartagena, proprio in Colombia. Qui si può notare una netta differenza tra coloro che appartengono al proletariato e coloro che invece fanno parte della borghesia. Una zona della città, tra l’altro, subirà alcune inondazioni ispirate direttamente a quelle che si verificano nelle aree delle città colombiane, a causa degli scarsi sistemi di drenaggio. E uno degli obiettivi di gioco sarà proprio quello di impedire che succedano. Il gioco, di cui è stato diffuso recentemente un video gameplay, potrà anche essere commentato con gli sviluppatori stessi, presenti con un server Discord per ascoltare i pareri anche di chi lo ha provato attraverso la demo, disponibile come detto per PS4, Xbox One e anche per Switch.