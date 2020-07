Videogiochi, F1 2020 domina la classifica dei più venduti in Italia

Il titolo targato Codemasters si attesta subito tra i più apprezzati dalla community di videogiocatori italiani, nella sua versione per PS4 ed in riferimento alla settimana numero 28 dell'anno. Seguono, sul podio, Far Cry 3: Classic Edition e The Last of Us Part II

La top ten aggregata della settimana

approfondimento

F1 2020, disponibile la Deluxe Edition dedicata a Michael Schumacher

Nela classifica aggregata che riguarda tutte le console, come segnala sul proprio sito IIDEA, l'associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, il titolo motoristico nella sua versione per PS4 stacca tutti e si piazza subito al primo posto, precedendo Far Cry 3: Classic Edition e The Last of Us Part II, entrambe nella versione per la console di casa Sony, che domina questa particolare classifica, interrotta solo dalla presenza di qualche titolo per Switch, la console portatile di Nintendo. E proprio il titolo di punta del momento di Nintendo, Animal Crossing: New Horizons, si attesta al quarto posto, davanti a due titoli intramontabili che hanno letteralmente dominato le classifiche di vendita di questa prima parte di 2020, ovvero Gta V e Fifa 20, rispettivamente al quinto e al sesto posto. Minecraft, secondo titolo per Switch in classifica, è settimo mentre gli ultimi tre posti della top ten sono occupati da The Last of Us Remastered (che ha sfruttato l’onda lungo del successo del secondo capitolo), da Tom Clancy’s Rainbow Six Siege e da Mario Kart 8 Deluxe, terzo ed ultimo videogioco per Switch che fa la sua comparsa in classifica. Per quanto riguarda, invece, i videogiochi per Pc, è ancora R6 a dominare, davanti ad Nba 2k20 e a Sonic Generations Collection di Sega.

Una versione speciale

Sempre a proposito dell’iconica Deluxe Edition di F1 2020, dedicata a Michael Schumacher, i giocatori avranno la possibilità di guidare virtualmente quattro dei suoi veicoli più iconici degli anni ‘90 e 2000, a partire dalla Jordan 191, l'auto che ha lanciato la carriera del super campione tedesco. Quindi ecco la Benetton B194, auto della stagione in cui Michael vinse il suo primo campionato mondiale, vincendo sei delle prime sette gare, la Benetton B195, con cui Schumacher è arrivato alla sua seconda vittoria in un campionato del mondo e alla prima e unica di Benetton. Infine ecco la Ferrari F1-2000, il bolide delle 10 pole position e delle 10 vittorie che nel 2000 avevano assicurato alla Ferrari il suo primo campionato mondiale piloti dal 1979.