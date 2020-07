F1 2020, disponibile la Deluxe Edition dedicata a Michael Schumacher

La stagione virtuale della Formula 1 è iniziata il 7 luglio con il lancio della Deluxe Schumacher Edition di F1 2020 disponibile per PS4, Xbox One, PC e Stadia.

Dedicata alla carriera del mito di Michael Schumacher, include livree esclusive a tema per l'auto e articoli per la personalizzazione del pilota, tra cui una celebrazione del podio unica.

Il suo lancio, annunciato dalla stessa Codemasters sul suo sito ufficiale, precede di qualche giorno l’uscita di F1 2020, l’edizione del videogame ufficiale del campionato mondiale di Formula 1, che sarà disponibile dal 10 luglio per PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e, per la prima volta, su Google Stadia.

Quattro auto iconiche

"Oggi è il coronamento di tutto il duro lavoro dello studio ed è entusiasmante sapere che F1 2020 è finalmente nelle mani dei nostri giocatori", ha dichiarato Lee Mather, Franchise Director di Codemasters. "È appropriato celebrare i sette Campionati del Mondo da record di Michael in una stagione in cui Lewis Hamilton punta a eguagliare il suo record. Aggiungere le sue auto iconiche è qualcosa che avremmo voluto fare da molto tempo e si dimostreranno incredibilmente popolar”. La Deluxe Edition dedicata a Michael Schumacher offre agli appassionati dei super bolidi in formato virtuale la possibilità di guidare quattro dei suoi veicoli più iconici degli anni 90 e 2000:

• 1991: Jordan 191 - L'auto che ha lanciato la carriera di Michael. L'auto verde smeraldo è stata guidata per la prima volta al Gran Premio del Belgio del 1991

• 1994: Benetton B194 - La stagione in cui Michael vinse il suo primo campionato mondiale, vincendo sei delle prime sette gare

• 1995: Benetton B195 - In una classe a sé stante, ha portato Michael alla sua seconda vittoria in un campionato del mondo e alla prima e unica di Benetton

• 2000: Ferrari F1-2000 - L'auto che in quella stagione gli ha permesso di ottenere 10 pole position, 10 vittorie e ha assicurato alla Ferrari il suo primo Campionato mondiale piloti dal 1979

Tra le novità, ci sarà anche la Ferrari F2004 di Michael tra le auto classiche di F1 2020.

L’auto, come spiegato dagli sviluppatori del titolo, è stata aggiornata per includere il “numero #1 sul nosecone e il suo nome in rilievo sul poggiatesta”. Acquistando la Deluxe Schumacher Edition di F1 2020, inoltre, i giocatori, oltre al contenuto di Schumi, riceveranno anche un set esclusivo di oggetti in-game che celebrano il settantesimo anniversario della Formula 1.