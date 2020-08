Xbox Series X uscirà a novembre: la conferma di Microsoft

È ufficiale. Xbox Series X, la tanto attesa console di prossima generazione di Microsoft, uscirà a novembre. La conferma arriva proprio dal colosso di Redmond, che in un comunicato dedicato pubblicato sul sito ufficiale Xbox, dopo aver annunciato il rinvio del lancio di Halo Infinite al 2021, ha svelato alcuni importanti dettagli che riguardano la console next-gen, confermando che debutterà sul mercato a livello globale nel mese di novembre.

Entro la fine del 2020 Xbox Series X sarà accompagnata da oltre 100 videogiochi, ottimizzati o sviluppati appositamente per la next-gen.

Xbox Series X: 50 giochi con connotazione cross-gen

Nella nota, Microsoft ha annunciato che entro fine anno saranno disponibili 50 giochi con connotazione cross-gen e ottimizzazione per Xbox Series X, tra cui Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics, Yakuza: Like a Dragon e Watch Dogs: Legion.

“Con le nuovissime funzionalità della console come il raytracing Direct X con accelerazione hardware, framerate fino a 120 fotogrammi al secondo, tempi di caricamento più rapidi e Quick Resume per più giochi, il gioco avrà un aspetto e una sensazione migliore, indipendentemente dai titoli che sceglierete di giocare il day one”, ha precisato Microsoft.

Xbox Series X: nuovi titoli realizzati in esclusiva per la console next-gen

Non mancheranno anche nuovi titoli realizzati in esclusiva per la console next-gen, che saranno disponibili dal giorno del lancio su Xbox Game Pass, come The Medium, Scorn, Tetris Effect: Connected e molti altri.

“Centinaia di sviluppatori sono al lavoro su nuovi giochi per Xbox Series X che alzeranno il livello di fedeltà, velocità e immersione; e il modo migliore per scoprire nuovi giochi sarà con Xbox Game Pass”, dichiara Microsoft, ricordando i servizi offerti dal nuovo servizio in abbonamento, che offre una raccolta curata di contenuti su console e PC, inclusi tutti i giochi di Xbox Game Studios.