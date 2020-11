Fifa 21: EA Sports ha annunciato il ritorno di David Beckham. VIDEO

Per celebrare il ritorno del leggendario centrocampista inglese, tutti gli utenti che giocheranno al nuovo capitolo della storica simulazione calcistica di Electronic Arts entro il 15 gennaio 2021, riceveranno un oggetto speciale per la modalità Fifa Ultimate Team

Per celebrare il suo arrivo nel gioco, tutti gli utenti che giocheranno al nuovo capitolo della storica simulazione calcistica di Electronic Arts entro il 15 gennaio 2021, riceveranno un oggetto speciale (e non vendibile) David Beckham per la modalità Fifa Ultimate Team. Il giocatore potrà essere utilizzato anche nelle strade di Volta Football in qualità di Innovatore. Inoltre, come riconoscimento ai successi dentro e fuori dal campo da calcio, il leggendario centrocampista inglese sarà aggiunto al gioco come “Icona” di Fifa Ultimate Team a partire dal mese di dicembre.

In un comunicato pubblicato sul sito ufficiale di Fifa 21, EA Sports ha annunciato il ritorno di uno dei più grandi giocatori di sempre, David Beckham, confermando un accordo pluriennale con l’icona del calcio come ambassador.

Fifa 21 Standard Edition: in arrivo la copertina Beckham Edition

approfondimento

La Fifa 21 Challenge è stato l'evento Ea Sports più visto di sempre

Durante le vacanze natalizie, inoltre, la Fifa 21 Standard Edition sarà temporaneamente aggiornata con una copertina Beckham Edition, disponibile in versione digitale negli store PlayStation e Xbox. Tutti i tre livelli degli oggetti “Icona” di David Beckham saranno aggiunti in FIFA Ultimate Team, smistati nei pacchi durante tutto dicembre 2020.

“Sono molto orgoglioso di tornare in EA SPORTS con la mia cover Beckham Edition per Fifa 21. Sono entusiasta di essere nuovamente un’icona sul campo insieme ad alcuni miei vecchi compagni di squadra!”, ha commentato David Beckham.

Il commento di EA Sports

“Il nostro obiettivo è di continuare a garantire la più autentica e interattiva esperienza calcistica al mondo”, spiega Nick Wlodyka, Vice President e GM di EA Sports Fifa. “Poter dare ai nostri giocatori l’accesso a un’icona quale David Beckham è un fantastico esempio di come cerchiamo costantemente di trovare nuove soluzioni per rendere EA Sports Fifa sempre migliore per la community”.

Ma le novità non sono finite. Come comunicato da Electronic Arts, i giocatori che hanno acquistato o acquisteranno Fifa 21 per Xbox One e/o PlayStation 4, entro la data d’uscita di Fifa 22, potranno ricevere gratuitamente la versione del gioco per Xbox Series X e S e/o PlayStation 5, quando sarà rilasciata la nuova versione, il 4 dicembre.