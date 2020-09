Fortnite si aggiorna, su Pc arriva il supporto al Ray Tracing

Cosa cambia con il Ray Tracing

Si tratta di un update che permetterà di migliorare “l'occlusione ambientale, le ombre, i riflessi e l'illuminazione globale in tempo reale”, spiegano gli esperti di Fortnite. Per capire la differenza, Epic Games mostra sul proprio sito, oltre che in un breve video su Twitter, due schermate che dimostrano come i Pc supportati possano creare ombre e riflessi più realistici quando proprio il Ray Tracing risulta attivo. Inoltre, per approfondire ancora meglio questo nuovo aspetto tecnico legato all’update, Nvidia ha realizzato una mappa con Ray Tracing in modalità Creativa. E’ possibile utilizzare seguente codice Isola per vedere direttamente di cosa si tratta: 9189-0518-5408. Ma non è tutto perché oltre al Ray Tracing, al centro del nuovo aggiornamento c’è anche il Dlss di NVIDIA che “migliora le prestazioni perché tu possa apprezzare il Ray Tracing a frame rate più elevati”. In particolare, Fortnite offre tre opzioni di Dlss, spiegano gli sviluppatori: Quality, Balanced, e Performance. “Queste opzioni controllano la risoluzione di rendering del Dlss, permettendoti di scegliere il giusto bilanciamento tra qualità dell'immagine e Fps”. Senza dimenticare poi, ancora, che Nvidia Reflex garantisce la minor latenza possibile in Fortnite. “Integrandosi direttamente nel gioco, la Modalità Reflex a Bassa Latenza allinea il lavoro del motore di gioco al completamento del just-in-time per il rendering, eliminando la coda di rendering della Gpu e riducendo la contropressione della Cpu negli scenari intensi legati alla Gpu”, sottolineano da Epic Games.