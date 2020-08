Fortnite, la Stagione 4 sarà inaugurata da un evento a tema Marvel

Ma le novità e i rumor sulla Stagione 4 di Fortnite non sono finiti. Secondo le scoperte fatte da alcuni dataminer infatti, anche la mappa da gioco subirà una modifica, e il nuovo Pass Battaglia probabilmente conterrà i supereroi più noti della Marvel. Tuttavia, Epic Games non si è ancora espressa in merito.

È ufficiale. Come correttamente anticipato negli scorsi giorni da diversi dataminer, la Stagione 4 del Capitolo 2 di Fortnite sarà inaugurata da un evento a tema Marvel. La conferma arriva da un clip pubblicato dalla stessa Epic Games in un tweet postato sul profilo ufficiale del battle royale del momento.

Prima dell’inizio della quarta stagione di Fortnite e prima di dover dire definitamente “addio” alla versione del titolo per dispositivi iOS (a causa del recente scontro con Apple), Epic Games ha organizzato un torneo speciale per Fortnite Battaglia Reale, che riunirà per l’ultima volta i giocatori di tutte le piattaforme di gioco attualmente disponibili: la Coppa #FreeFortnite. Il torneo prenderà il via il 23 agosto e permetterà agli utenti di vincere vari premi, tra cui la nuova skin Don Torsolone, capi di abbigliamento esclusivi e hardware di gioco (Alienware Gaming Laptop, Samsung Galaxy Tab S7, OnePlus 8, PS4, Xbox One, Nintendo Switch). L’evento sarà disponibile su tutte le piattaforme e sarà accessibile a tutti gli utenti iOS che non hanno ancora rimosso Fornite dai propri dispositivi.