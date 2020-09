Fortnite disponibile su PS5 al lancio, presentato il trailer. VIDEO

Il battle royale targato Epic Games in formato PlayStation 5 è stato mostrato in un breve filmato in 4K, che svela alcune delle migliorie tecniche che saranno presenti sulla nuova versione del titolo

In occasione dello showcase di settembre, Sony, oltre ad aver svelato il prezzo e la data di lancio della console di prossima generazione, ha annunciato parte della line-up iniziale di PlayStation 5. Tra i protagonisti dell’evento non poteva mancare la versione next-gen di Fortnite Capitolo 2. Il battle royale targato Epic Games in formato PS5 è stato mostrato in un breve trailer in 4K, che svela, oltre alla data di lancio del gioco, alcune delle migliorie tecniche che saranno presenti sulla nuova versione del titolo: vanterà un sistema di illuminazione migliorato e un dettaglio grafico aumentato. Sarà disponibile dal giorno del lancio di PS5 La versione PlayStation 5 di Fortnite sarà disponibile dal giorno del lancio della console di Sony, fissato al prossimo 19 novembre. Il filmato, della durata di 42 secondi, mostra Fortnite in esecuzione su Unreal Engine 4. Il battle royale in formato PS5, come prevedibile, consentirà agli appassionati del titolo di proseguire con tutti i propri progressi di gioco, skin e livello del Pass Battaglia completi, e supporterà cross-play e cross-progression.