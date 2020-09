Hogwarts Legacy, il gioco di Harry Potter arriva su PS5

Sono ormai passate un paio di settimane dal primo settembre, il giorno in cui gli studenti di Hogwarts si affollano sul binario 9 e ¾ per tornare nella loro amata scuola di magia e stregoneria. Come di consueto l’evento è stato accompagnato da tantissimi post scritti sui social dai fan della saga nata dalla penna di J.K Rowling e da altrettante “proteste” da parte di chi, anche quest’anno, non ha ricevuto la lettera di accettazione firmata da Minerva McGonagall (McGranitt, per chi preferisce la prima traduzione). Nel 2021 anche i babbani potranno provare sulla loro pelle la sensazione di mettere per la prima volta piede a Hogwarts, grazie al videogioco Hogwarts Legacy, annunciato nel corso dell’evento “PlayStation 5 Showcase”.