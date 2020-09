PlayStation 5, annunciati prezzo e data di uscita

La line-up di lancio

Al lancio, PlayStation 5 sarà accompagnata da alcuni giochi interessanti, tra cui Astro’s Playroom (che sarà già preinstallato all’interno della console), Devil May Cry 5: Special Edition, Destruction All Stars, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure e l’attesissimo remake di Demon’s Souls. Il prezzo dei nuovi giochi oscilla tra 69,99 e 79,99 €, segno evidente che i titoli tenderanno a costare più del solito nel corso della nuova generazione.

PlayStation Plus Collection

Per quanto interessante e variegata, la line-up iniziale di PlayStation 5 potrebbe non incontrare i gusti di tutti i videogiocatori. Un’opzione valida per trovare il gioco adatto alle proprie preferenze potrebbe essere la PlayStation Plus Collection, una versione rinnovata del servizio già presente su PlayStation 4. Senza spendere altro denaro, tutti gli abbonati potranno giocare sulla nuova console ad alcuni dei giochi migliori della scorsa generazione. Ecco l’elenco completo: Persona 5, The Last of Us Remastered, Days Gone, Resident Evil 7, Uncharted 4: Fine di un Ladro, Fallout 4, God of War, Battlefield 1, Monster Hunter World, Final Fantasy XV, The Last Guardian, Ratchet & Clank, inFamous Second Son, Bloodborne, Detroit Become Human, Batman Arkham Knight, Mortal Kombat X e Until Dawn.