Il nuovo Samsung Galaxy S25

Con S25 farà la sua comparsa nella schermata di blocco la pillola Now Bar. E' come un widget. E attraverso Now Brief sarà il nostro assistente personale che ricorderà gli appuntamenti previsti in calendario, darà le news in base alle nostre preferenze, monitorerà l'attività registrata con il ring (come sport e sonno) e la sera ci ricorderà cosa ci aspetta l'indomani. L'AI analizzerà i nostri dati e con il passare del tempo offrirà un esperienza sempre più personalizzata e tarata sui nostri gusti e passioni. Il tutto, dicono in casa Samsung, in maniera sicura.