PlayStation Plus, svelati i bonus gratuiti di settembre

Per tutto il mese, gli iscritti al servizio potranno scaricare dal PlayStation Store dei contenuti extra per Call of Duty: Warzone, PUBG e World of Tanks

Settembre è un mese più ricco del solito per gli abbonati a PlayStation Plus: oltre a due giochi gratuiti, Street Fighter V e PlayerUnknown’s Battlegrounds, Sony ha deciso di regalare anche alcuni bonus agli iscritti al servizio a pagamento. Infatti, da oggi, martedì due settembre, è possibile scaricare dal PlayStation Store nuovi contenuti per Call of Duty: Warzone, PUBG e World of Tanks.

I contenuti bonus per Call of Duty: Warzone

Gli abbonati al PlayStation Plus possono scaricare gratuitamente il “Pacchetto Stagione 5 Reloaded” di Call of Duty: Warzone, contenente una skin operatore epica per Otter, il progetto arma pistola leggendario, un coltello epico, un portafortuna arma epico, un biglietto da visita epico, un emblema epico e un gettone PE doppi da 60 minuti. Questi bonus possono aiutare i giocatori ad avere un piccolo vantaggio all’interno del battle royale sviluppato da Infinity Ward e Raven Software, disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Pc dal 10 marzo 2020.

Il pacchetto gratuito per PUBG

Anche PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) si arricchisce con dei contenuti gratuiti. Sul PlayStation Store, infatti, è disponibile il “Pacchetto di Atterraggio”, al cui interno sono presenti un raro set da clown assassino, la skin per armi Battlestat e 5 livelli.

Il Pacchetto di Rifornimento per World of Tanks

Scaricando il Pacchetto di Rifornimento per World of Tanks, disponibile fino al 30 settembre, i giocatori potranno mettere le mani su 2 op. incremento esperienza x3, 2 op. incremento esperienza dell’equipaggio x4, 5 kit di riparazione grandi, 5 kit di pronto soccorso grandi, 5 sistemi automatici antincendio, voucher per l’equipaggio e un voucher per bandiera.

I giochi gratuiti di settembre

Come accennato, per tutto settembre gli iscritti a PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente il picchiaduro Street Fighter V, l’ultimo capitolo della famosissima saga nata nelle sale giochi nel 1987, e PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), uno dei battle royale più longevi e apprezzati dal grande pubblico.