Flip, la nuova meraviglia di DJI è nata per stupire

Ben sei sono invece le modalità quickShot, quelle che si possono impostare per far eseguire al Flip determinate evoluzioni, come girare in cerchio attorno al soggetto, oppure a spirale fino ad atterrare sul palmo di una mano, a boomerang, in ascesa e quella che più da godimento a chi usa il drone per contenuti ad effetto: il follow sia frontale che dalle spalle.

Un metodo semplice, veloce ed efficace per avere video o foto da urlo e stupire amici e parenti.

Attenti però a non esagerare, le quickShot senza radiocomando non funzionano su superfici a specchio, come laghi oppure al mare o se si è all’interno di un’auto e l’assenza di sensori posteriori potrebbe procurare qualche contrattempo fastidioso.