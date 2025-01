Rally Board 65 e Spot, le novità Logitech “per riunioni intelligenti"

Diverse le novità lanciate da Logitech per il mondo business per migliorare la qualità di riunioni e videoconferenze e anche quella degli ambienti di lavoro

Una soluzione portatile per videoconferenze intelligenti e un sensore in grado di monitorare le sale riunioni e gli ambienti di lavoro. Stiamo parlando di Rally Board 65 e di Spot, due novità di Logitech dedicate al mondo del lavoro e in particolare agli uffici, piccoli e grandi.

Rally Board 65

Rally Board 65, il “cuore” della riunione Rally Board 65 punta a diventare il punto nevralgico della sala riunioni grazie al suo grande display touchscreen da 65 pollici che integra una suite di funzionalità basate su intelligenza artificiale, rilevamento di presenza e monitoraggio ambientale. L’idea di Logitech è quella di creare un sistema di videoconferenza per sale riunioni "intelligente, sofisticato e allo stesso tempo semplice da usare". Compatibile con la maggior parte delle piattaforme (Teams, Zoom, Meet) è installabile direttamente in sala o può essere trasportato su un carrello. Rally Board 65 è in grado di mostrare e trasmettere video in 4K e integra le tecnologie di Logitech RightSight 2 e RightSound 2 che migliorano sia la parte audio che la parte video. Ancora, grazie a Camera Zone si può settare l’inquadratura visiva mentre Mic Zone può ridurre la captazione dei suoni all’interno di un’area; infine, grazie a Depth Blur è possibile sfumare l’ambiente circostante, così come si fa con le videocall sul laptop. Un alleato per il benessere dei dipendenti Rally Board 65, dicevamo, integra anche dei sensori di presenza, che consentono di ottenere dati accurati sull’uso degli spazi da parte dei dipendenti e sono addirittura in grado di analizzare umidità, temperatura e livelli di CO2, assegnando un “indice di salute della stanza” e fornendo anche raccomandazioni per migliorare la ventilazione, fare pause o ridurre il numero dei posti. Il sensore permette poi di passare automaticamente a uno stato di basso consumo energetico quando non ci sono persone nei dintorni. Rally Board 65 è progettata utilizzando fino al 41 per cento di plastica riciclata, alluminio a basse emissioni di carbonio, tessuti riciclati e imballaggi certificati FSC. Disponibile da maggio 2025, ha un prezzo di listino di 8.499 euro.

Spot