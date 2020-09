Playstation 5, Sony pubblica a sorpresa il nuovo spot italiano. VIDEO

È stato pubblicato da Sony il nuovo spot di Playstation 5 , la console next gen che dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell’anno. La pubblicità è disponibile anche in italiano e leggendo il testo che l’accompagna sui social possiamo avere un sunto di quelle che saranno le caratteristiche chiave della nuova piattaforma: “Vivi l’esperienza di caricamento velocissimo, una profonda immersione nel gioco grazie al feedback tattile, ai grilletti adattivi e all’audio 3D e una nuovissima generazione di incredibili giochi per PlayStation”.

I punti di forza di Playstation 5

Il nuovo spot Sony per Ps5 dura una trentina di secondi. Sullo sfondo si vedono sequenze di videogames già conosciuti comd “Marvel's Spider-Man Miles Morales”, “Horizon Forbidden West” e “Gran Turismo 7”. In sovrimpressione appare una serie di scritte che ci ricorda le potenzialità di Playstation 5. “Grafica mozzafiato”; “Senti di più grazie al feedback aptico” in riferimento alla nuova tecnologia di vibrazione naturale e confortevole di Sony; “Senti la forza, grazie ai grilletti adattivi”. Col nuovo controller DualSens gli sviluppatori potranno infatti programmare la resistenza dei grilletti in modo da trasferire la sensazione tattile di ciò che il videogiocatore sta facendo sullo schermo, sia questo una sparatoria, un tiro con l’arco o una corsa in auto. E infine, “Vedi attraverso il suono con l’audio 3D”. In generale, c’è da aspettarsi che sia molto elevato il livello di immersione e coinvolgimento dei videogamer.

L’incertezza sulla data di uscita

Nonostante sia stata svelata lo scorso giugno durante un evento in streaming di Sony, ancora Playstation 5 non è insignita di una data di lancio ufficiale. Le ultime indiscrezioni in tal senso provengono dal Regno Unito, nello specifico da un’analisi condotta dal portale “Videogames Chronicle”. Nell’articolo si fa leva sul fatto che Sony possa decidere di emulare Microsoft, che dovrebbe far approdare sul mercato Xbox Series X a novembre 2020, e giungere sugli scaffali soltanto qualche giorno dopo l’acerrima rivale. Staremo a vedere.