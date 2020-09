Fortnite, prosegue con Anderson .Paak la serie di concerti Spotlight

Dopo l’evento in cui è stato protagonista Dominic Fike, cantante, rapper e compositore che il 12 settembre è stato al centro della scena, nella modalità Party Reale di Fortnite, di un evento musicale in live, sarà la volta del talentoso Anderson .Paak . Dopo essere esploso sulle scene nel 2014, .Paak ha conquistato vari premi Grammy, inclusa anche la miglior performance rap nel 2019 con "Bubblin" e il miglior album R&B quest'anno con il suo album di successo, "Ventura". Il nuovo evento, trasmesso come quello di Fike da un nuovo studio di Los Angeles costruito appositamente per i concerti live in-game, è in calendario per sabato 19 settembre. Fa parte, come il primo, della serie di concerti Spotlight che i produttori di Fortnite stanno proponendo ai tantissimi fan nel mondo del celebre battle royale.

Le date e gli orari

Il palco principale di Party Reale vedrà dunque all’opera un nuovo artista, la cui esibizione andrà in onda per la prima volta sabato 19 settembre alle 23:00, ora italiana. Ma non è tutto perché chi non potesse ammirare la performance canora di Anderson .Paak in versione premiere, potrà sempre contare su altri due concerti, in replica, già programmati per domenica 20 settembre alle 05:00, ora italiana e ancora lo stesso giorno, ma questa volta alle 19:00. La scelta di proporre questa tipologia di eventi dentro Fortnite, come spiegano gli stessi sviluppatori di Epic Games dalle pagine del sito ufficiale, è stata dettata dall'attuale situazione globale, per cui andare ad un concerto è diventato problematico. “Questo ci ha privati dell'esperienza della musica dal vivo, ma soprattutto dei legami sociali che si creano ascoltando buona musica con gli amici. Speriamo che la serie di concerti Spotlight e Party Reale rappresentino il futuro della condivisione di esperienze di intrattenimento con gli amici più cari”, scrivono gli sviluppatori.

Come accedere all’evento

Chi fosse interessato a partecipare a questo ed ai prossimi eventi, tra cui uno già preannunciato per il 26 settembre, non deve far altro che seguire alcuni semplici per accedere al Party Reale e assistere così agli spettacoli in programma presso il palco principale. Nella schermata della lobby, occorre premere sulla casella "Cambia", presente nell'angolo inferiore destro. A questo punto, sullo schermo, compariranno le diverse modalità: andrà selezionata la voce "Party Reale", quindi quella "Accetta". Una volta compiuta quest’ultima operazione si tornerà alla schermata della lobby e basterà premere su "Gioca" per iniziare l’accesso alla performance live. “Dirigiti verso il palco principale e attendi l'inizio dell'evento. Utilizza il comando della mappa nel Party Reale per una panoramica della tua posizione e dell'area del Palco principale”, è il consiglio che danno gli esperti di Epic Games. Infine, nell’ambito del programma #FreeFortnite, gli sviluppatori spiegano che i dispositivi iOS e macOS non supporteranno questo evento a causa del blocco degli aggiornamenti di Fortnite sui dispositivi Apple. Inoltre, nessun concerto della serie Spotlight sarà visibile con la versione v13.40 di Fortnite.