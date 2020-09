Fortnite, Apple nega di voler rimuovere la funzione “Accedi con Apple”

Negli ultimi giorni, Epic Games ha creato un po’ di scompiglio tra i suoi utenti, dichiarando che l’11 settembre sarebbe stata rimossa la possibilità di usare “Accedi con Apple” per effettuare il log in al proprio account. Quando ciò non è avvenuto, la community di Fortnite ha espresso una certa perplessità sui social. In un post su Twitter , Epic Games ha spiegato che Apple ha cambiato idea all’ultimo minuto, prorogando la rimozione della funzionalità a data da destinarsi. La software house ha comunque invitato gli utenti ad aggiornare le proprie credenziali, per evitare di perdere l’accesso al gioco in futuro.

La risposta di Apple

approfondimento

Caso Fortnite-Apple, la guerra dei giochi in streaming è solo l'inizio

Per provare a fare un po’ di luce sulla questione, il sito specializzato The Verge ha chiesto un commento ad Apple sugli ultimi sviluppi della disputa con Epic Games. Pur non commentando l’ultimo aggiornamento pubblicato su Twitter dalla software house, il colosso di Cupetino ha dichiarato di non aver mai intrapreso alcuna iniziativa volta a bloccare la funzione “Accedi con Apple” su Fortnite. Sembra, dunque, che Epic Games potrebbe aver inventato un problema inesistente per riottenere il controllo degli account registrati dagli utenti tramite il servizio Apple.

L’ultima mossa di Epic Games

Pochi giorni fa, Epic Games ha gettato ulteriore benzina sul fuoco, presentando alla Northen District of California un nuovo documento, finalizzato a ottenere in tribunale la reintegrazione forzata di Fortnite all’interno dell’App Store. La software house sostiene che le ultime azioni di Apple abbiano causato più danni ai giocatori che agli sviluppatori. In effetti, dai dati riportati nel documento legale emerge che su 350 milioni di utenti con un account Epic Games, erano ben 116 milioni quelli che giovano a Fortnite tramite un dispositivo iOS. La rimozione del gioco dall’App Store ha portato il 60% di questa ampia fetta della community ad abbandonare il battle royale.