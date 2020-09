Fortnite lancia la nuova serie di concerti Spotlight in Party Reale

La nuova tornata di eventi prenderà il via sabato 12 settembre, con un'esibizione dal vivo del cantante, rapper e compositore Dominic Fike, che verrà trasmessa da un nuovo studio di Los Angeles costruito appositamente per i concerti live in-game

“Dal nostro nuovissimo studio all'avanguardia di Los Angeles, stiamo lanciando una nuova serie di concerti in Party Reale: preparatevi per Spotlight!”.

Primo concerto: Dominic Fike

approfondimento

Dominic Fike proporrà ai giocatori che entreranno nella modalità Party Reale diverse hit del suo LP di debutto: "What Could Possibly Go Wrong". Come al solito, l'evento avrà una serie di repliche che consentiranno anche a chi non potrà esserci il prossimo sabato di godersi comunque lo spettacolo.

Ecco di seguito tutte le date dei concerti di Dominic Fike:

• Premiere Dominic Fike - sabato 12 settembre alle 23:00 ora italiana

• Bis 1 - domenica 13 settembre alle 05:00 ora italiana

• Bis 2 - domenica 13 settembre alle 19:00 ora italiana

Nuovi contenuti e prossimi eventi

“Preparati a brillare al Palco principale con il debutto del nostro nuovo costume Specialista luccicante. Oppure esci dal tuo guscio e vieni a ballare con il ritorno di Tenero difensore nel Negozio oggetti. Il look perfetto da sfoggiare durante la megahit di Dominic, "Chicken Tenders”. Così Epic Games, sul sito ufficiale del battle royale del momento, ha svelato gli esclusivi contenuti in arrivo sul titolo in occasione del lancio della nuova serie di concerti Spotlight in Party Reale. Ma le novità non sono finite. La software house nel comunicato invita gli utenti a segnare sul calendario le date dal 19 al 26 settembre. In questo periodo probabilmente, oltre ad annunciare i prossimi artisti che si esibiranno sul palco di Los Angeles, sul sito ufficiale saranno svelate anche le date dei prossimi concerti.