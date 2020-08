Fortnite Stagione 4, le novità dopo l’aggiornamento 14.00

L’arrivo dell’aggiornamento 14.00 su Fortnite coinciderà con l’introduzione della Stagione 4 del Capitolo 2 del celebre battle royale targato Epic Games. Al centro dei nuovi avvenimenti di gioco, il mondo e gli iconici supereroi della Marvel. Tra i protagonisti ci sarà Thor, col suo leggendario martello, ma poi anche personaggi come Capitan America e Wolverine, tra gli altri. Gli sviluppatori avevano già annunciato l’arrivo del corposo update, per cui sono stati come di consueto fermati i server oggi, 27 agosto, data ufficiale dell’arrivo del nuovo corso su Fortnite .

Alcune novità annunciate

“Il potere è ora nelle tue mani. Utilizza i poteri dei supereroi come i guanti arcani di Doctor Doom, lo scudo di rovi di Groot, la tavola di Silver Surfer e altri in arrivo nel corso della stagione”, avevano anticipato da Epic Games nei giorni scorsi, introducendo a poco a poco tutte le novità della nuova stagione. Insieme agli eroi e ai malvagi del mondo Marvel, dunque, sull’isola di Fortnite sono pronti per sbarcare anche tutti quelli che sono i luoghi simbolo di personaggi diventati ormai leggendari. “lanciati sull’isola per scoprire ambientazioni nuove come il dominio di Doom, il cimitero di Sentinel e molto altro ancora”, hanno spiegato gli sviluppatori, come si legge sul sito ufficiale. Tra le armi che gli utenti potranno provare, ecco che le Stark Industries presentano un nuovo fucile ad energia, un’arma definita “unica nel suo genere” e che potrà fornire vantaggi differenti a seconda di come il giocatore prenderà la mira. Tra gli obiettivi di gioco, quello di abbattere i droni da consegna dei rifornimenti che circondano i punti di atterraggio dei Quinjet in giro per la mappa, in modo da ricevere così armi potenti e abilità eroe da sfruttare poi nelle sessioni di gioco di Fortnite.

Il Pass Battaglia

Tra le novità più intriganti quella relativa al Pass Battaglia di Fortnite Stagione 4, “Guerra per il Nexus”. Protagonisti saranno Thor, Iron-Man, She-Hulk, Wolverine, Tempesta, Dr. Destino, Mistica, Rocket e Groot. Tutti insieme combatteranno uniti contro un grande nemico, ovvero Galactus, che con buona probabilità sarà disponibile in una seconda fase della Stagione 4, deciso a portare caos e distruzione sull’isola. Tra l’altro, acquistando il Pass Battaglia e completando l’incarico speciale di ogni eroe, gli sviluppatori hanno spiegato che sarà possibile “sbloccarne il risveglio e ottenere un’emote integrata che rivela l’eroe o il malvagio che è in te”, come riporta anche il portale di settore "Tom’s Hardware". Arriveranno tutta una serie di affascinanti skin dedicate ai vari eroi, alcuni dei quali disporranno chiaramente di varianti con e anche senza costume. Tra queste quelle di She-Hulk, disponibile nella versione “umana” di Jennifer Walters. Ma anche il personaggio di Tony Stark avrà una skin tutta da scoprire.

Armi e bug

Nel magazzino, tra le nuove armi, verranno introdotte la Decoy Grenades, la Tactical Shotgun e la Pistol (Epico/Legendario). Per quanto riguarda la modalità Creativa, ecco la correzione di alcuni bug che andrà ad influire su elementi quali le isole (verrà risolto un problema riguardante diverse risorse galleggianti sull'Isola Fortiglia), gli oggetti e le armi, gli strumenti creativa e telefono, prefabbricati e gallerie, dispositivi e l’interfaccia utente.