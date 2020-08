Fortnite, in arrivo la Stagione 4 del Capitolo 2: server offline

Anticipata già alcuni giorni fa da leaker e dataminer sul web, la Stagione 4 del Capitolo 2 di Fortnite inizierà ufficialmente oggi, 27 agosto 2020, come testimonia anche il post che gli sviluppatori di Epic Games hanno pubblicato sui social, annunciando lo stop al funzionamento dei server. La solita procedura, che durerà alcune ore, servirà come al solito a permettere di l’introduzione dell’atteso aggiornamento 14.00 che darà il via a tutta una serie di contenuti a tema Marvel.

Cosa aspettarsi dalla Stagione 4

approfondimento

Fortnite, la Stagione 4 sarà inaugurata da un evento a tema Marvel

La Stagione 4 di Fortnite, dunque, avrà come focus proprio gli iconici supereroi della Marvel. Tra i protagonisti ci sarà anche Thor, col suo martello celebre martello. Il Dio del tuono, che molti leaker avevano già preannunciato, è apparso nella brevissima clip che gli sviluppatori di Fortnite avevano pubblicato sempre sui social, per dare un primissimo antipasto di quello che i fan del battle royale avrebbero trovato. Ma non dovrebbe essere questa l’unica novità in arrivo: si è parlato della mappa di gioco, che potrebbe subire qualche sostanziale modifica, e del nuovo Pass Battaglia che con buona probabilità conterrà i supereroi più noti della Marvel. Epic Games ha già fatto sapere che l’aggiornamento 14.00 che introdurrà la Stagione 4 peserà più del consueto, segno che le novità dovrebbero essere significative. Oltre a Thor, un altro recente indizio lasciato dagli sviluppatori fa intuire che saranno protagonisti anche personaggi come Capitan America e Wolverine, tra gli altri. Ma si tratta solo di anticipazioni che saranno poi confermate quando i server di Fortnite torneranno ad essere operativi.

La diatriba con Apple

Tra l’altro, a causa della recente disputa con Cupertino, Epic Games ha annunciato sul proprio sito che “Apple sta bloccando gli aggiornamenti e le nuove installazioni di Fortnite su App Store, e ha affermato che ci impedirà di sviluppare Fortnite per i dispositivi Apple. Per questo, il 27 agosto l'aggiornamento (v14.00) di Fortnite non verrà rilasciato su iOS”. Gli sviluppatori, nell’ambito di questa diatriba, hanno già affermato che Epic ha intrapreso azioni legali “per porre fine alle restrizioni anticoncorrenziali di Apple sul mercato dei dispositivi mobili”.