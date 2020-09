Fortnite, tutte le novità dell'aggiornamento 14.10

Le novità introdotte in “Salva il Mondo”

L’aggiornamento 14.10 ha incrementato le ricompense che si possono ottenere all’interno della modalità “Salva il Mondo” e ha reso possibile sbloccare i Supercaricatori a livello più basso. Un’altra novità è la serie di incarichi “Fortnite: L’incubo”, che permetterà ai giocatori di ottenere dolciumi, oro ed eroi. Come sempre, non mancano dei nuovi personaggi. Il primo è Sifone ed è dotato del vantaggio standard “Estrazione Fasica”, grazie al quale “la Tralsazione fasica fa recuperare 12 salute per ogni nemico superato con uno scatto”. Il vantaggio comandante, invece, si chiama “Estrazione Fasica+”. In questo caso “la Traslazione fasica fa recuperare 36 salute per ogni nemico superato con uno scatto”. Il secondo personaggio nuovo è Igor e sarà disponibile nel negozio dell’evento a partire dalle 2:00 (ora italiana) dell’11 settembre. Ecco i suoi vantaggi:

• Standard – Tasche profonde: -38% costo energetico di Fumogeno

• Comandante – Tasche profonde+: -75% costo energetico Fumogeno

Le novità introdotte in “Battaglia reale”

Con l’ultimo aggiornamento, in “Battaglia reale” sono state introdotte le Stark Industries. Inoltre, è stata modificata la mappa in cui si svolge la modalità, con l’aggiunta di un’intera sezione nuova nell’area nord-est dell’isola, dove un tempo si trovava Fattoria Frenetica. La caratteristica particolare di questa zona è che si trova sopra il livello del terreno rispetto al resto dell’isola di Fortnite. Ovviamente non mancano all’appello delle nuove skin dedicate ai supereroi, tra cui quella di Silver Surfer, e altri elementi per la customizzazione, come sticker, coperture ed emote.