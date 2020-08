Gamescom 2020, le novità annunciate nella Opening Night Live

I titoli al centro dell’evento

approfondimento

Erano stati annunciati da Geoff Keighley, cerimoniere dell’evento, ben 38 presentazioni (non tutte legate a giochi nuovi) da parte di 18 publisher differenti, tra cui Bethesda, Xbox, PlayStation, Koch Media, Activision Blizzard, Electronic Arts, SEGA, Ubisoft, Bandai Namco e Wargaming. Tra queste, nel corso della Gamescom 2020, si parlerà dei dettagli relativi a Call of Duty Cold War, nuovo capitolo del celebre sparatutto, poi a quelli legati a Ratchet e Clack Rift Apart, alla seconda stagione dell’apprezzato Fall Guys, a Star Wars Squadron e a Mafia Definitive Edition, oltre che a Dragon Age. Nel corso dell’edizione di quest’anno, ovviamente condizionata dalla pandemia di coronavirus, si saprà di più anche su The Sims 4, Age of Empires III Remastered, Overloop, Crash Bandicoot 4 - It's About Time, Borderlands 3 Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck o ancora Doom Eternal - The Ancient Gods Parte 1, solamente per citarne alcuni.

I giochi presentati durante l’apertura

Ma durante la cerimonia di apertura della Gamescom 2020, come riporta anche il portale di settore "Tom’s Hardware", è stato dato particolare spazio ad alcuni titoli, tra nuova e vecchia generazione di console, molto attesi tra i tantissimi fan dei videogiochi. Si è parlato, tra i tanti, di Scarlet Nexus, nuovo gioco di Bandai che si è mostrato in un trailer introduttivo. Si tratta di un gioco di ruolo d’azione, un’esclusiva temporale Xbox, in arrivo proprio su Xbox One e Xbox Series X. Si sono potute apprezzare, in anteprima, le primissime immagini di Quantum Error, sparatutto che abbraccia le atmosfere horror o quelle di Dirt 5, nuovo titolo motoristico in uscita il 16 ottobre. I giocatori che scelgono la console portatile di Nintendo, la Switch, hanno potuto sapere qualcosa in più su Jurassic World Evolution, mentre i player di Pc e coloro che sceglieranno le console next-gen non appena saranno disponibili a fine 2020, hanno visto le potenzialità di Unknown9 Awakening. Doom Eternal - The Ancient Gods Part One, nuovo dlc del celebre titolo si è mostrato proprio in occasione della Opening Night, allo stesso modo di World of Warcraft Shadowlands, in uscita il 27 ottobre e nuova espansione di World of Warcraft. Warhammer Age of Sigmar Stormground è stato mostrato in un trailer, in attesa che arrivi sul mercato nel 2021, mentre si è approfondito anche il discorso su Crash Bandicoot 4 - It’s About Time. Tra gli altri annunci della serata di apertura, anche Medal of Honor Above and Beyond, nuovo capitolo della celebre saga che torna in versione VR.