Just Dance 2021, il nuovo capitolo in arrivo il 12 novembre

Le caratteristiche del titolo

approfondimento

PlayStation Plus: annunciati i giochi gratis di settembre 2020

Il gioco, di cui è anche stato pubblicato un trailer di presentazione su YouTube, continuerà sulla strada già intrapresa con le precedenti edizioni, facendo scatenare gli utenti sulla base di alcune tra le canzoni più cool dell’ultimo periodo, ma non solo. “Just Dance 2021 è il gioco di ballo definitivo, con 40 nuovi brani di successo tra cui "Don't Start Now" di Dua Lipa, "Feel Special" di Twice, "Señorita" di Shawn Mendes e Camila Cabello e altri ancora! Dai il via a una scatenata festa da ballo con amici e familiari!”, scrivono gli sviluppatori sulla home page del sito ufficiale del videogioco. Tra le caratteristiche principali del titolo targato Ubisoft, ecco la possibilità di avere un mese di abbonamento totalmente gratuito a Just Dance Unlimited, un servizio in abbonamento e a pagamento in streaming che permette di scegliere quale brano ballare tra oltre 550 tracce. Quindi la possibilità di tenersi in forma creando la propria routine grazie alla modalità Sweat, che consente di mantenere alta la motivazione tenendo traccia delle calorie bruciate e del tempo trascorso ballando. Ci sarà anche modo di giocare insieme ai propri amici, condividendo con loro sessioni di gioco nella modalità Coop, in cui collaborare per ottenere il punteggio più alto possibile. Infine, ecco la possibilità di sfruttare le potenzialità di otto nuovi brani e coreografie del tutto dedicati ai bambini e di usare lo smartphone e l'app “Just Dance Controller” per registrare tutte le proprie mosse, con fino a 6 giocatori che potranno partecipare alle sessioni di gioco.

Alcuni brani della playlist

Nella playlist di base, inserita all’interno di Just Dance 2021, ci saranno titoli elettrizzanti come "Dance Monkey" di Tones And I, "Juice" di Lizzo, "All the good girls go to hell" di Billie Eilish. E poi ancora “In the navy” dei The Sunlight Shakers, “Que tire pa lante” di Daddy Yankee e ancora “Temperature” di Sean Paul, solo per citarne alcuni.